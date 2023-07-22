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影／袖珍建築老工藝師陳振龍封刀成果展 黃敏惠請託再做1座總統府

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠（左三）頒感謝狀給陳振龍、陳佐民、余宗翰，見證師徒傳承。記者魯永明／攝影
嘉市長黃敏惠（左三）頒感謝狀給陳振龍、陳佐民、余宗翰，見證師徒傳承。記者魯永明／攝影

80歲國寶級嘉義縣袖珍建築模型工藝師陳振龍，去年封刀前，開班授課，帶學員製作嘉市定古蹟「原嘉義神社附屬館所」齋館的檜木建築袖珍模型，是他傳授技藝最後一次，市長黃敏惠受邀上午參加師生成果展，黃敏惠請託他再做總統府模型，學員在旁勸說，拗不過眾人請託，陳振龍說「順其自然！」

「藝起閃耀再現風華！」齋館袖珍模型課程結業式，上午在嘉市森林走走吧工作室舉行，黃敏惠、立委王美惠、議員張秀華、陳家平等來賓，見證陳振龍指導學員完成5座古蹟「原嘉義神社附屬館所」齋館袖珍建築，5位學員學習1年展現成果，讓人驚豔。

陳振龍說，齋館製作技法是他傳授最困難一座，他曾為思考如何把齋館美呈現20分之1比例模型失眠，除應用車站模型構造講究直線方正原則，齋館圓弧形天花板及屋脊上斗拱雕花是較難突破技法，為此邀請嘉市欄間雕刻第一人陳佐民老師擔任技術顧問，指導學員製作屋脊裝飾，並邀參與史蹟資料館整建工藝師余宗翰協助。

「感佩職人精神勇敢勇氣！」黃敏惠頒感謝狀給陳振龍、陳佐民、余宗翰說，市府推動「木都2.0」，培育人才，感謝陳振龍無私傳承技藝，希望他不要封刀，再做總統府模型。5位結訓學員：森林走走吧工作室負責人李淑玲、機械專業工程者林榮山、水電工程工作者李正展、嘉市檜木燒烙協會理事長楊玲及建築系畢業余庭豪。陳振龍滿意學員表現說，「他們那麼認真學，我怎能不傾囊傳授呢！」

森林走走吧工作室及嘉市文化局合辦的「舊有建築活化再利用工作坊」，繼2020年辦理「舊有建築模型工作坊」，完成「北門車站」、「鹿寮里菸樓」後，陳振龍「封刀」前再授課，教學員以檜木舊料製作市定古蹟齋館袖珍建築模型，他的齋館作品將在史蹟館展出。

袖珍建築模型老工藝師陳振龍封刀前師生成果展。記者魯永明／攝影
袖珍建築模型老工藝師陳振龍封刀前師生成果展。記者魯永明／攝影
袖珍建築模型老工藝師陳振龍封刀前師生成果展。記者魯永明／攝影
袖珍建築模型老工藝師陳振龍封刀前師生成果展。記者魯永明／攝影
嘉市定古蹟齋館袖珍模型課程結業式，市長黃敏惠、立委王美惠、議員張秀華、陳家平等來賓，見證陳振龍指導學員完成5座齋館袖珍建築。記者魯永明／攝影
嘉市定古蹟齋館袖珍模型課程結業式，市長黃敏惠、立委王美惠、議員張秀華、陳家平等來賓，見證陳振龍指導學員完成5座齋館袖珍建築。記者魯永明／攝影
80歲國寶級嘉義縣袖珍建築模型工藝師陳振龍，去年封刀前，開班授課，帶學員製作嘉市定古蹟「原嘉義神社附屬館所」齋館的檜木建築袖珍模型。記者魯永明／攝影
80歲國寶級嘉義縣袖珍建築模型工藝師陳振龍，去年封刀前，開班授課，帶學員製作嘉市定古蹟「原嘉義神社附屬館所」齋館的檜木建築袖珍模型。記者魯永明／攝影

建築 黃敏惠

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