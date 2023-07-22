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雲林這一鄉登革熱病媒蚊超多 人氣公園+步道無限期封閉
雲林縣本土登革熱疫情，從本月1日開始爆出首例確診者，22天內全縣確診人數增至68例，恐有擴大趨勢，原本暫時封閉7天的古坑鄉荷苞山桐花公園，鄉公所今天宣布，連同周邊步道即起無限期封閉，等到疫情消失才會重啟。
雲林縣登革熱確診者目前已累計68例，古坑鄉60例最多，其次是斗六市、台西鄉及虎尾鎮，分別有1至6例的確診者。
縣府衛生局今天表示，考量古坑鄉疫情嚴峻，為利第一時間採取相關防疫措施，阻斷社區傳播鏈蔓延，古坑鄉的登革熱通報病例，以NS1快篩結果如是「陽性」即判定確診。
「快篩陽=確診」，衛生局說明，如此可節省1天檢驗及判定的時間，讓防疫人員得以立即執行化學防治殺滅帶病毒的成蚊，縮短大眾暴露在染疫風險的時間。
衛生局根據近期病媒蚊監測相關數據，顯示古坑鄉高林村、荷苞村及東和村的病媒蚊密度仍居高不下，鄉公所憂心疫情延燒，今天重回荷苞山桐花公園確認公園入口及周邊步道口等都已拉上黃色警戒線，並宣布即刻起禁止民眾入內活動及健行，等到疫情消失後再開放。
衛生局指出，縣內的台大雲林分院、斗六成大醫院、虎尾若瑟醫院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院及麥寮長庚醫院等6大醫院，及斗六、古坑10家特約診所均可接受登革熱快篩，有疑似症狀者請盡速就醫，經醫師判斷可能感染登革熱，會以NS1公費快篩確認是否感染、視症狀輕重收治。
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