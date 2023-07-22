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實境解謎！打造國定古蹟 嘉義舊監虛實整合觀光服務新模式

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全台唯一以「監獄」為遊戲場域的實境解謎《行動代號1921》日前在國定古蹟嘉義舊監獄（獄政博物館）盛大舉辦。圖／錦田雲端科技提供
全台唯一以「監獄」為遊戲場域的實境解謎《行動代號1921》日前在國定古蹟嘉義舊監獄（獄政博物館）盛大舉辦。圖／錦田雲端科技提供

全台唯一以「監獄」為遊戲場域的實境解謎「行動代號1921」，任務圓滿結束！實境解謎遊戲日前在國定古蹟嘉義舊監獄（獄政博物館）盛大舉辦，為期短短4天，吸引近300名玩家民眾、學校，包場前往「解任務」，不少玩家說「燒腦但有趣」、「可以認識歷史」、「讓我更愛嘉義這個地方！」

位在嘉市東區舊監，是台灣唯一完整保存日治時期刑務所的檜木建築，日治時期1919年興建，1920年竣工，1922年啟用，文化部2005年公告為國定古蹟，2019年法務部修繕完工開放參觀做獄政博物館，去年曾提供台灣創意設計展演場域，最近首次入監舉辦實境解謎遊戲。

「行動代號1921」實境解謎包，由錦田雲端科技、嘉喻戶曉文化工作室、博淵堂知識科技共同開發，翻轉以往被動式導覽解說，改成遊客主動式遊戲，探索嘉義舊監聚落人文歷史，朝向更有趣、更有深度的觀光邁進。

「行動代號1921」分別有三條故事主線：罪後的秘密1994、迷途的歌聲、牆外的時光尋旅，玩家分組帶著實境解謎包，透過故事劇情、道具及現場佈置，以獄警、教誨師、背包客的視角，一窺嘉義舊監獄神秘面紗及聚落宿舍群生活片段。特別的是，關卡除蘊含在地歷史，還融合國文、數學、英文甚至音樂等學科，非常適合三五好友、親子、學生一起同樂。

錦田雲端科技推廣深度旅遊，也著手數位布局，運用擴增實境、圖像辨識、3D建模技術結合嘉義舊監獄人文歷史，製作專屬濾鏡及VR360°影片，民眾透過手機、平板等行動裝置，即可將過去景象復刻於眼前，以「智慧觀光」、「虛實整合」開展新觀光旅遊生態服務。「行動代號1921」將擇日舉辦產品發布會，相關訊息可關注舊監更生島網站

全台唯一以「監獄」為遊戲場域的實境解謎《行動代號1921》日前在國定古蹟嘉義舊監獄（獄政博物館）盛大舉辦。圖／錦田雲端科技提供
全台唯一以「監獄」為遊戲場域的實境解謎《行動代號1921》日前在國定古蹟嘉義舊監獄（獄政博物館）盛大舉辦。圖／錦田雲端科技提供
國定古蹟嘉義舊監獄現做獄政博物館使用。圖／嘉市府提供
國定古蹟嘉義舊監獄現做獄政博物館使用。圖／嘉市府提供
全台唯一以「監獄」為遊戲場域的實境解謎《行動代號1921》日前在國定古蹟嘉義舊監獄（獄政博物館）盛大舉辦。圖／錦田雲端科技提供
全台唯一以「監獄」為遊戲場域的實境解謎《行動代號1921》日前在國定古蹟嘉義舊監獄（獄政博物館）盛大舉辦。圖／錦田雲端科技提供

嘉義 監獄 國定古蹟

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