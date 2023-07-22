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三大演習7月25日台南登場 違者罰3萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市長黃偉哲（右二）率警察局長廖宗山、消防局副局長李政昌、民政局長姜淋煌舉行記者會，宣導全國首度3項演習同步在台南登場，民眾注意事項。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（右二）率警察局長廖宗山、消防局副局長李政昌、民政局長姜淋煌舉行記者會，宣導全國首度3項演習同步在台南登場，民眾注意事項。記者吳淑玲／攝影

漢光39號、萬安46號、民安9號演習史無前例，同步25日在台南市舉辦，當天下午1點半到2點市區實施人、車、燈火及音響管制，市長黃偉哲提醒過去曾有民眾因不配合被開罰3萬元，下午3點民安實兵演練動員超過1300人，總統蔡英文將抵達現場視察。市警局說，台南市有6933個避難場所，可容納約261萬人，民眾請依照防空避難貼紙指示，出現空襲警報應就近避難，有民代質疑「防空避難貼紙」作用不明，警方表示會再檢討張貼地點及宣導。

黃偉哲昨率警察局長廖宗山、消防局副局長李政昌、民政局長姜淋煌，一起舉行記者會，3項演習聯合操演同步進行為全國首例，市府團隊以嚴肅、戒慎恐懼心情全力投入，烏俄戰爭尚未平息，加上共軍頻繁擾台，想要止戰、避戰，需先備戰。

黃偉哲提醒，漢光39號演習上午在喜樹海灘實兵操演反登陸，下午1點半到2點萬安46演習，下午3點在安平商港進行民安9號演習，這是全國首次三項演習在同一天同一城市舉行，要求參演單位應重視安全問題。當天下午1點半到2點台南市區均實施人、車、燈火及音響管制，其中安平區為驗證區，若聽到防空警報，應配合疏散避難設施演練，避免因違反「民防法」規定受罰。

李政昌說明，民安9號將演練敵人攻擊港口，演習人員包含公、民營、事業單位及NGO團體等60個單位，動員超過1300人，有9大亮點包括無人機及水下8軸無人載具進行海空定位、救災機器人、UAV無人機協救化工廠及首度協同原能會演練輻射彈處理等。

廖宗山提醒，7年前曾發生外籍人士萬安演習期間，在淨空的地下道溜滑板不服從制止遭裁罰，每人罰3萬，為確保民眾及外籍人士知道演習訊息，特製9國語言宣導單，民眾聽到警報，依照防空避難指示，就近避難。新式「防空避難」貼紙全國統一格式，會貼在醒目地方。黃偉哲說，聽到警報可就近到附近大樓避難所，「就地就近避難才是王道」。

萬安演習 黃偉哲 台南 蔡英文 漢光 輻射 空襲

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