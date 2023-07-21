日本土浦市長安藤真理子拜訪台南友誼市 開啟實質交流

日本茨城縣土浦市長安藤真理子今日與該市議會議長島岡宏明一同率團拜會台南市長黃偉哲。土浦市今年4月與台南市締結友誼市，台南更是土浦市在亞洲的第一個友誼市。黃偉哲對於兩市未來的交流發展相當期待，率新聞及國際關係處長蘇恩恩、農業局長李建裕、觀光旅遊局代理局長林國華出席討論未來交流事宜。

黃偉哲向安藤市長介紹台南美食農產，準備近年深受日本消費者肯定的台南芒果讓貴賓現場品嚐，也安排其至新化果菜市場參訪及自行車體驗。黃偉哲表示，期盼接下來從農特產開始、一步步深化雙方交流。安藤真理子致贈黃市長逾百年歷史的「土浦煙火大會」邀請函，邀請親自造訪土浦市。

安藤真理子表示，很高興在四月透過視訊締盟後，馬上就能親自造訪台南，昨天抵達市區已感受到台南的魅力，對於台南既保留古色古香的街道氛圍，又有非常現代化的建築，感到很新鮮。也非常感謝黃市長前陣子贈送的愛文芒果禮盒，土浦市的朋友們都稱讚台南芒果非常美味。

安藤也指出日本311東北大地震時台灣的朋友們給予很多關懷，大讚台灣的人情味。期望透過此次造訪，與台南的朋友們做各式各樣的意見交流，期望以締盟為契機，增加兩市市民互訪的機會，更希望未來能讓土浦市的學生們來台南校外教學。

土浦市位於日本茨城縣南部，為日本國家級自行車道「筑波霞浦林林自行車道」據點、日本第一蓮藕產地，並擁有日本三大煙火大會的「土浦煙火大會」。