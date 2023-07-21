快訊

外資賣超289億元 賣超個股冠軍竟不是台積電

恩恩爸提告請求國賠1元被判敗訴 新北市府免賠原因曝光

他花23萬元買下「超亂囤積癖屋」 整理雜物竟意外賺進900萬元

日本土浦市長安藤真理子拜訪台南友誼市 開啟實質交流

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
今年4月與台南市締結友誼市，日本茨城縣土浦市長安藤真理子今日與該市議會島岡宏明議長一同率團蒞府拜會市長黃偉哲。圖／台南市府提供
今年4月與台南市締結友誼市，日本茨城縣土浦市長安藤真理子今日與該市議會島岡宏明議長一同率團蒞府拜會市長黃偉哲。圖／台南市府提供

日本茨城縣土浦市長安藤真理子今日與該市議會議長島岡宏明一同率團拜會台南市長黃偉哲。土浦市今年4月與台南市締結友誼市，台南更是土浦市在亞洲的第一個友誼市。黃偉哲對於兩市未來的交流發展相當期待，率新聞及國際關係處長蘇恩恩、農業局長李建裕、觀光旅遊局代理局長林國華出席討論未來交流事宜。

黃偉哲向安藤市長介紹台南美食農產，準備近年深受日本消費者肯定的台南芒果讓貴賓現場品嚐，也安排其至新化果菜市場參訪及自行車體驗。黃偉哲表示，期盼接下來從農特產開始、一步步深化雙方交流。安藤真理子致贈黃市長逾百年歷史的「土浦煙火大會」邀請函，邀請親自造訪土浦市。

安藤真理子表示，很高興在四月透過視訊締盟後，馬上就能親自造訪台南，昨天抵達市區已感受到台南的魅力，對於台南既保留古色古香的街道氛圍，又有非常現代化的建築，感到很新鮮。也非常感謝黃市長前陣子贈送的愛文芒果禮盒，土浦市的朋友們都稱讚台南芒果非常美味。

安藤也指出日本311東北大地震時台灣的朋友們給予很多關懷，大讚台灣的人情味。期望透過此次造訪，與台南的朋友們做各式各樣的意見交流，期望以締盟為契機，增加兩市市民互訪的機會，更希望未來能讓土浦市的學生們來台南校外教學。

土浦市位於日本茨城縣南部，為日本國家級自行車道「筑波霞浦林林自行車道」據點、日本第一蓮藕產地，並擁有日本三大煙火大會的「土浦煙火大會」。

今年4月與台南市締結友誼市，日本茨城縣土浦市長安藤真理子今日與該市議會島岡宏明議長一同率團蒞府拜會市長黃偉哲。圖／台南市府提供
今年4月與台南市締結友誼市，日本茨城縣土浦市長安藤真理子今日與該市議會島岡宏明議長一同率團蒞府拜會市長黃偉哲。圖／台南市府提供
今年4月與台南市締結友誼市，日本茨城縣土浦市長安藤真理子今日與該市議會島岡宏明議長一同率團蒞府拜會市長黃偉哲。圖／台南市府提供
今年4月與台南市締結友誼市，日本茨城縣土浦市長安藤真理子今日與該市議會島岡宏明議長一同率團蒞府拜會市長黃偉哲。圖／台南市府提供
今年4月與台南市締結友誼市，日本茨城縣土浦市長安藤真理子今日與該市議會島岡宏明議長一同率團蒞府拜會市長黃偉哲。圖／台南市府提供
今年4月與台南市締結友誼市，日本茨城縣土浦市長安藤真理子今日與該市議會島岡宏明議長一同率團蒞府拜會市長黃偉哲。圖／台南市府提供
今年4月與台南市締結友誼市，日本茨城縣土浦市長安藤真理子今日與該市議會島岡宏明議長一同率團蒞府拜會市長黃偉哲。圖／台南市府提供
今年4月與台南市締結友誼市，日本茨城縣土浦市長安藤真理子今日與該市議會島岡宏明議長一同率團蒞府拜會市長黃偉哲。圖／台南市府提供

日本 黃偉哲 台南

延伸閱讀

克服左手障礙台灣首位帕運羽球國手方振宇獲總統教育獎

全國首度3項演習同步在台南 黃偉哲：未配合演練違者罰3萬

登革熱台南單日猛爆34例 黃偉哲拿手電筒巡查工地水溝

台南芒果外銷南韓3噸秒殺 每顆平均價格曝光「台灣4到5倍」

相關新聞

南市登革熱永康燒不停 羅一鈞南下設「兵仔市場」防線

台南市截止今日下午3點經疾病管制署研判確診21例登革熱確診病例，目前累積病例為452例，今日21例分布狀況為永康區12例...

見證台灣戒嚴到民主選舉…賴尚基來台傳教51年 獲頒永久居留證

來自美國的賴尚基因信仰來台傳教51年，見證台灣從戒嚴時期至今民主選舉過程；賴尚基經衛生福利部審核符合「馬偕計畫」資格，由...

雲林登革熱疫情嚴峻 今宣布古坑快篩陽性即確診

雲林縣本土登革熱疫情延燒，為阻斷社區傳播鏈蔓延，雲林縣衛生局宣布自今天開始，凡古坑鄉登革熱通報病例以NS1快篩結果陽性即...

全球每3秒便新增1名 台南市立安南醫打造失智友善館今揭牌

台南市立安南醫院結合安南區、城西里地方人士在里活動中心成立失智友善館，今天揭牌啟用，期待攜手地方營造「一路有你、憶起幸福...

登革熱開罰玩假的？施苦肉計 雲縣揪孑孓開33張罰單

雲林縣登革熱疫情持續延燒，累積確診病例已達67例，縣府上周五鐵腕執法，全縣同步巡查積水容器，環保局更出動空拍機在古坑鄉疫...

全國首度3項演習同步在台南 黃偉哲：未配合演練違者罰3萬

漢光39號、萬安46號、民安9號演習史無前例同步於25日在台南舉辦，市長黃偉哲上午指出，3項演習聯合操演同步進行為全國首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦