雲林蔦松大排排水不佳有解 水利署斥資1.81億元改善

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
經濟部核定「蔦松大排蔦松抽水站周圍排水改善工程」，合計補助1.8158億元，上月已發包，預計480個工作天完工。記者陳雅玲／攝影
經濟部核定「蔦松大排蔦松抽水站周圍排水改善工程」，合計補助1.8158億元，上月已發包，預計480個工作天完工。記者陳雅玲／攝影

雲林縣水林鄉蔦松大排周圍的農田排水每逢豪雨容易淹水，導致蔦松抽水站抽排效能不佳，經濟部核定「蔦松大排蔦松抽水站周圍排水改善工程」，合計補助1.8158億元，上月發包，預計480個工作天完工，民進黨立委蘇治芬今邀集水利署第五河川局召開說明會，居民要求滯洪池能兼具觀光休閒功能，五河局表示已納入規畫。

位於水林鄉的蔦松大排周圍村落，每逢豪雨水位高漲，需關閉水門以防倒灌，加上北蔦松小排3無法排水至蔦松大排，且鄰近農田排水遇豪雨時易發生迴淹情形，導致蔦松抽水站抽排效能不佳，經地方多方反映、蘇治芬爭取，水利署核定「蔦松大排蔦松抽水站周圍排水改善工程」合計補助1億8158萬元。

第五河川局長吳明華表示，改善工程將在抽水站前設置前池（滯洪池）及整治蔦松大排沿岸，改善淹水狀況，並加大抽水站功率，抽水量能由原先每秒2噸增加至2.9噸，最後新設截流箱涵，將附近的積水引導至滯洪池，以降低蔦松大排的排水壓力。

說明會上有居民反映該村長期無可休憩的綠地公園，希望滯洪池設計能兼顧美觀與休閒，蘇治芬也認同，吳明華表示，滯洪池會植樹、設置護欄及步道，在雨季將擁有蓄洪功能，平時則有觀光休憩功能。

經濟部核定「蔦松大排蔦松抽水站周圍排水改善工程」，合計補助1.8158億元，上月已發包，預計480個工作天完工，民進黨立委蘇治芬（中）今邀集水利署第五河川局召開說明會。記者陳雅玲／攝影
經濟部核定「蔦松大排蔦松抽水站周圍排水改善工程」，合計補助1.8158億元，上月已發包，預計480個工作天完工，民進黨立委蘇治芬（中）今邀集水利署第五河川局召開說明會。記者陳雅玲／攝影
經濟部核定「蔦松大排蔦松抽水站周圍排水改善工程」，合計補助1.8158億元，上月已發包，預計480個工作天完工，民進黨立委蘇治芬（中黃色衣服者）今邀集水利署第五河川局召開說明會。記者陳雅玲／攝影
經濟部核定「蔦松大排蔦松抽水站周圍排水改善工程」，合計補助1.8158億元，上月已發包，預計480個工作天完工，民進黨立委蘇治芬（中黃色衣服者）今邀集水利署第五河川局召開說明會。記者陳雅玲／攝影

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