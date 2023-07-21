雲林登革熱疫情嚴峻 今宣布古坑快篩陽性即確診

雲林縣本土登革熱疫情延燒，為阻斷社區傳播鏈蔓延，雲林縣衛生局宣布自今天開始，凡古坑鄉登革熱通報病例以NS1快篩結果陽性即判定為確診病例，藉此節省檢驗及判定的時間，衛生局統計，今天新增1例確定病例，居住在古坑鄉，是今天通報的快篩陽性個案，全縣確診累計68例。

衛生局指出，根據近期病媒蚊監測相關數據，顯示古坑鄉高林村、荷苞村及東和村的病媒蚊密度仍居高不下，加上近期有午後雷陣雨，雨後未及時倒除的積水易成為孳生源，提高登革熱傳播風險。