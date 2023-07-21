全球每3秒便新增1名 台南市立安南醫打造失智友善館今揭牌

台南市立安南醫院結合安南區、城西里地方人士在里活動中心成立失智友善館，今天揭牌啟用，期待攜手地方營造「一路有你、憶起幸福的失智友善社區」，提供失智患者、家屬及照顧者「共融、共好且可以相互陪伴的好地方」。

失智友善館營運規畫失智友善志工培訓、失智友善天使與組織培訓、失智者與照顧者議題座談會、照顧者舒壓課程、失智個案轉介服務、失智相關諮詢服務等，並在二樓設置大懷舊專區，分別為港仔西柑仔店、港仔西休憩站、港仔西－志工天使避風港、阮ㄟ故鄉－港仔西、港仔西－銀齡藝術家，帶給社區民眾滿滿過往歡樂的回憶。

院方表示，安南區已突破20萬人口，成為台南第二大行政區，加上近年人口老化快速，好發高齡者的失智疾病治療成本更是與日俱增，在在皆突顯台南市需要更多友善失智者空間。

安南醫院護理部小組長吳麗貞說，失智症並非正常老化，而是認知退化症候群，全球每3秒便新增一名。台南市政府民政局資料統計至111年底，安南區當時人口共19萬9千多人，30至64歲人口數有10萬7千多人，65歲以上長者有2萬7千多人，以65歲以上失智症盛行率8.04%，加上30至64歲失智症盛行率千分之一等研究數據，推估安南區失智人口約有2316人。

護理部督導王琇霈表示，院方承辦衛生局「112年失智友善社區計畫」以來，一直致力營造失智者的友善空間。因應失智人口快速增加籌畫的安南區失智友善館，選在城西街三段431號里活動中心，與嚴文正里長、里民們以在地素材打造溫馨懷舊的友善空間。期待提升社區對失智症正確認識及友善態度，進而消弭歧視偏見，提供患者及家屬或照顧者所需的服務與支持。