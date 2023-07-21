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雲縣斗六8月垃圾清運日二度修改 全縣唯一只收4天垃圾

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市清潔隊8月起改成星期一、二、四、六共4天清運垃圾，將成為雲林縣垃圾清運時間天數最少的鄉鎮市。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市清潔隊8月起改成星期一、二、四、六共4天清運垃圾，將成為雲林縣垃圾清運時間天數最少的鄉鎮市。圖／斗六市公所提供

雲林斗六市清潔隊考量人力調度困難，民眾預約回收家具要排隊至少3周，上月宣布將從8月1日調整垃圾清運時間，由周收5天改成周收4天垃圾，原規畫調整每周二、三、五、六清運，引起民眾反彈，最終宣布改成星期一、二、四、六共4天清運垃圾，將成為雲林縣垃圾清運時間天數最少的鄉鎮市。

斗六市公所主秘楊劍銘表示，清運時間調整原因，包括清運車輛不足，且清潔隊員除周休二日外，依照勞基法規定也有特休假要消化，但清潔隊有136人，每天光應付12條清運路線就需要至少96名人力，隊員要消化特休假確實會造成人力調度困難，像民眾預約家具回收就因此必須等待3周以上的時間。

斗六市清潔隊目前每周一、二、四、五、六共五天清運垃圾，其中周二、四、六有資源回收車，上月原宣布8月1日調整成每周二、三、五、六清運、資源回收車同步清運，並訂定每周四為斗六市市容整理日，消息一出，不少民眾抱怨周日、周一連續兩天沒收垃圾恐造成困擾。

市公所表示，考量民眾需求，將改以清運周一、二、四、六等4天，周五為市容整理日不收運垃圾，除農曆春節，一般國定假日將照常清運。

雲林縣環保局調查，全縣20鄉鎮市中，19鄉鎮市每周清運垃圾5天，唯有斗六市8月開始，將是全縣唯一每周僅清運4天的鄉鎮市，另，目前全縣斗六市、虎尾鎮、褒忠鄉、林內鄉、麥寮鄉、西螺鎮、二崙鄉都有試辦定時定點清運，民眾可善加利用。

雲林縣斗六市清潔隊8月起改成星期一、二、四、六共4天清運垃圾，將成為雲林縣垃圾清運時間天數最少的鄉鎮市。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市清潔隊8月起改成星期一、二、四、六共4天清運垃圾，將成為雲林縣垃圾清運時間天數最少的鄉鎮市。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市清潔隊8月起改成星期一、二、四、六共4天清運垃圾，將成為雲林縣垃圾清運時間天數最少的鄉鎮市。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市清潔隊8月起改成星期一、二、四、六共4天清運垃圾，將成為雲林縣垃圾清運時間天數最少的鄉鎮市。圖／斗六市公所提供

斗六 雲林 資源回收

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