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眠月線事故頻傳 阿里山分隊自製特有台車加入救援

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣消防局阿里山分隊自製適運於眠月線救援搬運傷者的「阿里山特有台車」，降低人力背負危險性，提高救援量能。圖／嘉義縣消防局提供
嘉縣消防局阿里山分隊自製適運於眠月線救援搬運傷者的「阿里山特有台車」，降低人力背負危險性，提高救援量能。圖／嘉義縣消防局提供

阿里山森林遊樂區內的森鐵支線阿里山眠月線，是許多山友必訪登山健行熱點，也因此近年意外事故頻傳，救難人員疲於奔命，僅次於玉山山難搜救次數，消防人員為爭取黃金救援時間，嘉縣消防局阿里山分隊自製特有軌道台車，節省人力搬運，提高救援量能。

阿里山分隊長黃建哲表示，眠月線山域事故救援交通工具無法進入，過去都靠人力接力背負，因路線有隧道、橋梁及鐵道等區段，加上嚴峻天氣考驗，救難人員搬運費力不便增危險性。

黃建哲說，見林鐵監工區有做台維護鐵道的輕便台車，分隊人員以其為模板，依森鐵軌距訂製，發揮巧思加以改良，設計成適合運用於救援搬運傷者的「阿里山特有台車」，將節省人力搬運時間，提高救援量能。

阿里山眠月線因廢棄鐵道景觀，沿途穿越森林、橋梁及隧道迷人景色，吸引許多山友朝聖美拍，隨之增加山域救難頻傳；據嘉縣消防局統計，2022年1月至今年6月嘉縣山難搜救次數共46次；最多為玉山22次，次多為眠月線5次。

嘉縣消防局長蔡建安提醒，民眾登山前要評估自身體力，並事先做好路線規畫，準備充足的登山物資，切勿單獨1人前往登山，以免發生無法彌補的憾事。

嘉縣消防局阿里山分隊自製適運於眠月線救援搬運傷者的「阿里山特有台車」，降低人力背負危險性，提高救援量能。圖／嘉義縣消防局提供
嘉縣消防局阿里山分隊自製適運於眠月線救援搬運傷者的「阿里山特有台車」，降低人力背負危險性，提高救援量能。圖／嘉義縣消防局提供
嘉縣消防局阿里山分隊自製適運於眠月線救援搬運傷者的「阿里山特有台車」，降低人力背負危險性，提高救援量能。圖／嘉義縣消防局提供
嘉縣消防局阿里山分隊自製適運於眠月線救援搬運傷者的「阿里山特有台車」，降低人力背負危險性，提高救援量能。圖／嘉義縣消防局提供
嘉縣消防局阿里山分隊自製適運於眠月線救援搬運傷者的「阿里山特有台車」，降低人力背負危險性，提高救援量能。圖／嘉義縣消防局提供
嘉縣消防局阿里山分隊自製適運於眠月線救援搬運傷者的「阿里山特有台車」，降低人力背負危險性，提高救援量能。圖／嘉義縣消防局提供

阿里山 眠月線 鐵道 山難

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