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打造蔬食主題慶典 嘉義市「艸食祭．Plus＋菜」明天登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府與戶外大型市集策劃品牌LA RUE文創設計，共同打造《2023艸（同草字）食祭．Plus＋菜》，今年首次移師嘉義市，明後天周休在嘉義文化創意產業園區登場。圖／聯合報資料照片
嘉義市政府與戶外大型市集策劃品牌LA RUE文創設計，共同打造《2023艸（同草字）食祭．Plus＋菜》，今年首次移師嘉義市，明後天周休在嘉義文化創意產業園區登場。圖／聯合報資料照片

嘉義市政府與戶外大型市集策劃品牌LA RUE文創設計，共同打造《2023艸（同草字）食祭．Plus＋菜》，今年首次移師嘉義市，明後天周休在嘉義文化創意產業園區登場，以「PLUS＋菜」為題，蔬食為主場全力應援，強調無肉也可以超美味！

「艸食祭」2021年創辦，推廣吃在地蔬食活動，廣受好評，市府建設處長田長沛說，今年艸食祭從生活角度出發，艸食是生活態度，是友善環境與動物平台，蔬食推廣結合「環保永續」、「動物友善」與「親子同樂」，規畫蔬食料理展演、環保餐具租借、浪浪介紹、親子共讀及嘉義友善地圖，透過活動與民眾互動。

齊聚80家「艸牌餐飲」及80家「植感手作」參展，打造全台「艸」牌餐飲慶典，邀熱門「葷食品牌」設計限定「無肉料理」，品牌跨越台灣北中南，囊括各式異國料理。

嘉市店家參與，首次由植物肉品牌「一植肉」與排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」攜手，推出限定聯名素食版沙鍋魚頭。在地青創品牌「巷內好炒」及日料餐廳「芋沺商行」分別設計四道全素蔬食料理，使用在地當季農產品，以「吃在地」推廣食農教育

艸食祭與環保餐盒品牌「LooPick循拾」合作，民眾在活動現場只需簡單三步驟租借餐具，即可帶環保餐具在場開吃，租借餐具逛整場，使用完畢歸還；艸食祭也是友善動物平台，寵物攝影工作室「三牲工作室」設展區，辦理浪浪攝影展，逛市集可以認養浪浪。

市集規畫「讀讀蔬」小角落，以「食農教育、友善浪浪、環境永續」為選書主題，讓大家放鬆閱讀，嘉市適合騎腳踏，活動將艸食精神從活動會場外延伸到市區「餐飲品牌」、「設計小店」、「寵物友善空間」，用散步地圖＋Ubike串連店家！總計搜羅100家友善好店，歡迎民眾到嘉市展開蔬食生活探索旅遊！

嘉義市政府與戶外大型市集策劃品牌LA RUE文創設計，共同打造《2023艸（同草字）食祭．Plus＋菜》，今年首次移師嘉義市，明後天周休在嘉義文化創意產業園區登場。圖／聯合報資料照片
嘉義市政府與戶外大型市集策劃品牌LA RUE文創設計，共同打造《2023艸（同草字）食祭．Plus＋菜》，今年首次移師嘉義市，明後天周休在嘉義文化創意產業園區登場。圖／聯合報資料照片

食農教育 素食者

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