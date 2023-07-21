登革熱台南單日猛爆34例 黃偉哲拿手電筒巡查工地水溝

本土登革熱疫情再升溫！台南昨新增34例創單日確診數新高，迄已累計431例，全國本土病例創下10年以來同期最高，市長黃偉哲今天率領工務局、環保局、衛生局前往北區立人段集合住宅新建案視察，黃偉哲一路拿手電筒巡視工地水溝及建案地下室積水處並親自投藥，呼籲建商注意下雨後水流狀況及儘速排除積水。

黃偉哲表示，台南市近日登革熱病例攀升，且連日午後下雨降低化學清消及投藥功效，因此更需要各單位及全民動起來，配合落實孳清，從源頭阻斷登革熱疫情擴散。他也感謝防疫單位努力不懈，一遍又一遍進行登革熱防治宣導、稽查、孳清及投藥，希望公私協力早日將登革熱疫情壓制下來，還給市民健康安全的居住環境。

黃偉哲強調，建築工地若經查獲陽性孳生源或孳生病媒蚊，將依建築法第58條妨礙公共衛生規定，勒令停工一周，停工期間必須確實進行孳清防治工作，不得進行工程施作，落實工地衛生環境，以防止建築工地成為登革熱疫情破口。

工務局說，近來連日午後陣雨，已請建築工地就積水處立即做預防性投藥並盡速將積水抽除，並特別要求工地進行登革熱防治工作，針對地下室、電梯機坑、消防蓄水池及四周水溝等易積水區域進行巡檢，務必配合上工前進行孳清作業。市府將隨時派員監督環境孳清，持續落實「巡、倒、清、刷」，以防止登革熱病媒蚊的生長，確保台南市建築工地的公共衛生。

除了工務局勒令停工之外，環保局也表示，自本土登革熱發生至7月6日，已開立146張罰單，其中工地佔了91張（62%），工地陽性樣態多為沉沙桶、電梯井、截水溝或地板積水，並列管仁德區8處、東區10處及永康4處工地為高風險工地，將再進行複查。