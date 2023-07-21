台南善化26日減壓供水影響4821戶 南科特定區管線汰換

自來水公司第六區管理處配合南市地政局開發南科特定區塊F、G徵收區段汰換管線工程，26日上午9時到27日上午8時將停水施工23小時，影響戶數共計4821戶，屆時善化區光文里、坐駕里、文昌里將減壓供水，民眾可提前儲水備用，並關閉電動抽水機電源、慎防火警。

第六區管理處指出，7月26日上午9時起至112年7月27日上午8時止，停水施工23小時，水壓降低期工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道並注意交通安全，若遇豪雨或發佈颱風警報，將取消停水施工。

水壓降低區域包括善化區光文里、坐駕里、文昌里(台鐵路以西、中正路66巷以北、中正路以東、光文里里界以南)，影響戶數共計4821戶(停水戶數0戶、水壓降低戶數4821戶)，除水壓降低區域外，其餘地區可正常供水，復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，可能稍有延誤

自來水公司提醒，水壓降低期間，勿將接用水龍頭的橡皮管浸入容器水中，以免發生虹吸作用而汙染飲用水，停水施工致使水壓降低相關訊息可撥打免付費客服專線1910，或上台水網站(https:// wateroff.water.gov.tw/)查詢。