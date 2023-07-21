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3年薪水漲近2萬靠這招 報名參訓3年最高補助7萬訓練費

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
現年38歲的莊政霖參加「產業人才投資方案」在職訓練課程，成功轉職習一技之長又加薪。圖／勞發署桃竹苗分署提供
現年38歲的莊政霖參加「產業人才投資方案」在職訓練課程，成功轉職習一技之長又加薪。圖／勞發署桃竹苗分署提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署攜手近150家優質訓練單位辦理近400門在職訓練補助課程，每位勞工3年內最高補助7萬元的訓練費用今年下半年度桃竹苗轄區「產業人才投資方案」在職訓練課程即日起開放報名，歡迎在職勞工朋友踴躍上「台灣就業通」報名參訓。

現年38歲的莊政霖，過去從事機械加工類相關工作，由於缺乏升遷機會且月薪僅3萬多，讓他開始思考轉職的可能性。在朋友推薦參加產業人才投資方案「金屬切割銲接操作人員訓練班」在職訓練課程，結訓後不僅順利考取電銲甲級技術士資格，還同時取得氬氣鎢極電銲甲級技術士證照和丙級工業用管配管技術士證照。

莊政霖表示，銲接是一門純手工的技術，很難在短時間內學成，感謝老師以通俗易懂的方式教學，並給予專業細心指導，才讓他這個門外漢能夠順利掌握技術，盡管學習過程艱辛漫長，但他收穫豐碩。

現在莊政霖已成功轉職到一家機械公司從事工業配管作業，月薪也提高到5萬多元，他鼓勵其他上班族想提高薪資，擺脫窮忙，利用「產業人才投資方案」投資自己。

桃竹苗分署長林淑媛表示，產業瞬息萬變，在職勞工應保有持續學習的態度，不僅可以提升專業能力、創造職業機會、促進個人成長和增強工作滿意度，還有助於在不斷變化的職場環境中，保持競爭力並實現個人的職涯目標。歡迎15歲以上，想要提升技能增進競爭力及有心學習新知識的在職勞工，踴躍報名，今年下半年「產業人才投資方案」3年7萬元在職進修課程已於7月13日起陸續公告於「在職訓練網」，民眾可至網站查詢相關課程訊息並把握機會踴躍報名。

競爭力 職涯 職場 勞動部

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