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雲林登革熱疫情持續燒 今祭出500元獎勵金找確診病例

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣政府防堵登革熱疫情，持續加強清消作業。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府防堵登革熱疫情，持續加強清消作業。圖／雲林縣政府提供

雲林縣登革熱疫情持續升溫，昨再新增8例確診病例，且擴大到4鄉鎮有病例，雖確診病例都有古坑鄉活動史，但為防堵疫情擴散，雲林縣政府祭出500元獎勵金，今天開始醫院和基層診所通報只要經疾管署確認確診，即可獲得500元獎勵。

雲林縣昨天日新增8例確定病例，皆居住在古坑鄉，其中2例為7月8日及7月11日通報的疑似個案，經醫院通報確診，另6例為衛生局到宅及社區篩檢NS1陰性，但經疾管署檢驗抗體陽性，顯示已感染一段時間。

目前雲林縣經疾管署檢驗確診已累計67例，其中古坑鄉59例（東和村7例，高林村2例、荷苞村45例、古坑村1例、水碓村4例）、斗六市6例（鎮南里1例、仁愛里1例、公正里1例、溪洲里2例及成功里1例）、台西鄉海口村1例及虎尾鎮公安里1例。

為儘早發現社區潛藏病例，雲林縣鼓勵醫院和基層診所加強通報作業，衛生局表示，第一型登革病毒感染症狀不明顯，與感冒或新冠肺炎感染症狀相似，請醫療院所提高警覺，若發現有發燒、肌肉酸痛、腹瀉、嘔吐等疑似登革熱症狀之個案，可配合使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷，並立即通報。自7月21日起通報只要經疾管署確認確診，可獲得500元獎勵。

雲林縣政府防堵登革熱疫情，持續加強清消作業。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府防堵登革熱疫情，持續加強清消作業。圖／雲林縣政府提供

登革熱

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