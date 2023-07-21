打造人本交通示範道路 嘉義市區垂楊路全線施作行人庇護島

洗刷台灣「行人地獄」汙名，內政部營建署補助縣市提升道路品質，嘉義市政府為保障行人穿越馬路安全，優先在交通頻繁車流量大、高鐵聯外運輸BRT專用道垂楊路，分二階段施作20多處庇護島，目前施工中，預計2個月完工，打造成為人本交通示範道路。

市府工務處、交通處施作垂楊路行人庇護島，退縮行人穿越道斑馬線，道路工程調整，引起部分用路人疑慮，在臉書社群熱議。有網友說，垂楊路為何每個十字路口都縮窄，是為行人安全嗎？恐讓交通更混亂，開車走垂楊路，要左轉兩側同時有車要左轉時，空間根本不夠兩邊車一起左轉。

也有多名網友說，「縮減車道加大人行道設計，是先進國家共識，但要落實人行道違停的取締才是重點」；「行人安全島為防駕駛切西瓜轉彎設立，平時切西瓜轉彎駕駛人要檢討為何用壞習慣轉彎」；「這樣規畫不影響開車，除非你是切西瓜開車法的人。」

交通處說，垂楊路車流量大，2公里多路段，分二階段施工，工期2個月，20多處庇護島完工後將成為人本交通示範道，全線路口陸續施作行人庇護島，是營建署前瞻基礎建設提升道路品質計畫補助，提升行人穿越垂楊路口時的安全性。