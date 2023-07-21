快訊

特斯拉股價摔10%！馬斯克財富蒸發200億美元 首富地位不變

7/21【早晨財經速解讀】台積電下修2023營收 利空出盡?經濟軟著陸 房地產卻陷僵局?

台積電開跌19元！台股早盤跌逾300點失守萬七關

打造人本交通示範道路 嘉義市區垂楊路全線施作行人庇護島

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
打造人本交通示範道路，嘉義市區垂楊路全線將施作行人庇護島。圖／嘉市府工務處提供
打造人本交通示範道路，嘉義市區垂楊路全線將施作行人庇護島。圖／嘉市府工務處提供

洗刷台灣「行人地獄」汙名，內政部營建署補助縣市提升道路品質，嘉義市政府為保障行人穿越馬路安全，優先在交通頻繁車流量大、高鐵聯外運輸BRT專用道垂楊路，分二階段施作20多處庇護島，目前施工中，預計2個月完工，打造成為人本交通示範道路。

市府工務處、交通處施作垂楊路行人庇護島，退縮行人穿越道斑馬線，道路工程調整，引起部分用路人疑慮，在臉書社群熱議。有網友說，垂楊路為何每個十字路口都縮窄，是為行人安全嗎？恐讓交通更混亂，開車走垂楊路，要左轉兩側同時有車要左轉時，空間根本不夠兩邊車一起左轉。

也有多名網友說，「縮減車道加大人行道設計，是先進國家共識，但要落實人行道違停的取締才是重點」；「行人安全島為防駕駛切西瓜轉彎設立，平時切西瓜轉彎駕駛人要檢討為何用壞習慣轉彎」；「這樣規畫不影響開車，除非你是切西瓜開車法的人。」

交通處說，垂楊路車流量大，2公里多路段，分二階段施工，工期2個月，20多處庇護島完工後將成為人本交通示範道，全線路口陸續施作行人庇護島，是營建署前瞻基礎建設提升道路品質計畫補助，提升行人穿越垂楊路口時的安全性。

因為垂楊路較寬，行人穿越路徑較長，設置庇護島不僅可提供中途庇護安全停等區所需，也可以避免左轉車輛轉入垂楊路時切西瓜動線碰撞到行人。垂楊路自國華街口以東沿線路口庇護島目前正在施工，國華街以西路段將接續施作，全線庇護島完工搭配新式交通共桿，全面提升行人穿越路口安全。

打造人本交通示範道路，嘉義市區垂楊路全線將施作行人庇護島。圖／嘉市府工務處提供
打造人本交通示範道路，嘉義市區垂楊路全線將施作行人庇護島。圖／嘉市府工務處提供

人行道 行人地獄

延伸閱讀

影／台南市區晚間大雨 林森地下道傳積水、轎車拋錨

嘉義老農看水源疑不慎失足 腳纏電線卡灌溉水溝亡

三好南華盃／200名高校少年湧嘉義 黃敏惠少女心喊：棒球是最佳運動

三義鄉人行道出現流動廁所 民眾批另類行人地獄

相關新聞

打造人本交通示範道路 嘉義市區垂楊路全線施作行人庇護島

洗刷台灣「行人地獄」汙名，內政部營建署補助縣市提升道路品質，嘉義市政府為保障行人穿越馬路安全，優先在交通頻繁車流量大、高...

AI來了如何運用打造品牌 嘉義市政府辦免費講座民眾搶報名

AI技術進步迅速今天，ChatGPT等AI工具應用已經成為品牌塑造重要一環。透過運用AI工具，品牌可以更高效地與消費者互...

嘉義縣水上車站大平台創雙贏 地主無共識

嘉義縣水上鄉鐵路高架化未過關，縣府2019年提出水上車站大平台計畫，盼解決平交道交通壅塞，縣府昨辦說明會，大部分地主不願...

漁光島發展深度旅遊 投入1億元基建

台灣港務公司與台南市政府昨天舉行「港市合作平台」會議，針對安平港招商及投資開發議題、水岸觀光與自由貿易港區招商計畫、漁光...

雲林古坑日治舊宿舍 啟動修復再利用

雲林縣古坑國小舊宿舍是日治時期建築，具日治時期木造宿舍住宅的營建技術與構法，縣政府12年前登錄為雲林縣歷史建築，但閒置近...

台南安平二期國宅海砂屋 都更簽備忘錄

台南市安平二期國宅海砂屋都更案拖延多年，市府向營建署爭取3.75億道義補助及提高容積獎勵，包含30個月搬遷補助費用，經社...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦