AI來了如何運用打造品牌 嘉義市政府辦免費講座民眾搶報名

AI技術進步迅速今天，ChatGPT等AI工具應用已經成為品牌塑造重要一環。透過運用AI工具，品牌可以更高效地與消費者互動，了解消費者需求，並提供更個性化服務；嘉義市政府智慧科技處舉辦智造咖交流會，邀請專家演講「新時代的品牌塑造，如何運用AI工具打造品牌」，日前開放報名，未演先轟動，2場次各免費開放40個名額，25日報名截止，民眾搶報名逾一半名額。

智科處說，智造咖交流會舉辦多次，這次搭AI潮流辦免費講座，不限對象，報名熱烈，大多是年輕族群，此次交流會將探討如何運用ChatGPT等AI工具打造品牌形象，強化品牌聲譽和消費者。如何可以更好地運用AI工具，打造更強而有力的品牌。

邀請社團法人台灣數位文化協會資深經理莊哲昀，演講認識AI時代對個人品牌塑造的影響，學習善用AI工具，把握機遇並應對挑戰；另一位專家泛科知識知識長鄭國威，演講AI世代的品牌塑造，個人品牌對職業發展的影響，建立個人品牌的基本策略。

第1場AI世代的品牌塑造：29日周末下午2點到5點；第2場AI世代的工作革命：8月12日周末下午2點到5點，活動地點：嘉義秘書店(嘉義市東區中山路201號3樓，活動對象：以雲嘉南地區青年民眾為主（20歲至45歲的民眾優先錄取)，報名到25日截止，請上嘉義市政府網站或洽電智科處（05）2254321轉770。