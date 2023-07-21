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保護個資不外洩 南市藥師公會集中銷毀3噸過期處方箋

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市藥師公會大規模水溶銷毀過期處方箋 ，避免病患個資外流。圖／藥師公會提供
南市藥師公會大規模水溶銷毀過期處方箋 ，避免病患個資外流。圖／藥師公會提供

台南市藥師公會昨天舉辦「逾保存年限處方箋『清一清』水溶銷毀活動」，將各健保藥局已超過法定保存期限的處方箋裝箱集中，專車載往位在台南官田工業區的國榮紙業股份有限公司進行水溶式銷毀行動，今年總計銷毀將近3公噸重的逾保存年限處方箋以保護病患個資隱私。

台南市藥師公會理事長陳寶惠表示，以往很多藥師都為了這些超過保存期限的處方箋傷透腦筋，既怕洩漏病患就醫用藥資料，又不能直接丟到垃圾車，只能用碎紙機將逾保存年限的處方箋先絞碎再作後續的處理，有些健保藥局一年就操壞了好幾台碎紙機，所費不貲，最後索性堆在店裡、家裡。

為了確實避免這些逾保存年限的處方箋不慎外流，台南市藥師公會7年前首開先例，訂定每年七月舉辦「717逾保存年限處方箋『清一清』聯合水溶銷毀活動」，將問題徹底解決。

台南市藥師公會常務監事林隆昌表示，藥師不僅在前端將第一線的用藥安全把關工作做好，對於後端的病患就醫用藥資料保存處理也非常重視，採用水溶式銷毀是最環保的方式，也是最能把印在處方箋上的各項資料完全消失瓦解的最好方法。

台南市各行政區的健保藥局藥師昨天分別將這些逾保存期限的處方箋載到公會指定的地點集中，再由紙廠派專車載回紙廠銷毀，公會也派員全程押車抵達紙廠見證所有處方箋全部投入水溶槽內銷毀，以確保病患個資隱私不被外流。

南市藥師公會大規模水溶銷毀過期處方箋 ，避免病患個資外流。圖／藥師公會提供
南市藥師公會大規模水溶銷毀過期處方箋 ，避免病患個資外流。圖／藥師公會提供

台南 藥局 個資

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