聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市新建垃圾焚化廠 下月招標

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

嘉義市垃圾焚化廠啟用24年，量能不足，環保局為因應人口垃圾成長，綠能時代，提升生活，規畫在原址湖子內打造「綠能永續循環中心」，以促參案模式新建垃圾焚化廠等設施，已通過環境影響評估，目前辦理促參案公告，下月招標，預計明年動工。

去年8月22日辦理綠能永續循環中心第二階段環境影響評估現場勘察及公聽會時，有嘉縣民代率眾陳情指稱，嘉市焚化廠現址蓋新焚化爐具，焚化量提高到500噸，質疑可能要幫忙收外縣市的垃圾，擔心空汙，對鄰近水上鄉、中埔鄉人不公平。

環保局說，綠能永續循環中心將導入「高效發電」、「減灰減渣」、「廢氣減排」等新技術。現在焚化廠空氣排放都符合法規，遠低於標準值，並設置24小時煙道連續監測系統（CEMS)，確保空氣品質。嘉義縣、市環保局成立聯繫平台，雙方隨時保持溝通。

環保局表示，新建綠能永續循環中心焚化廠促參案公告，下月招標，契約容量日處理500公噸，合約27年營運期。

目前焚化廠已營運24年，委託達和公司代操作維護，量能不足，規畫在現址新建綠能發電廠，建置新型焚化爐，提高效能，擬於2029年新焚化廠建好後，舊焚化爐退役拆除。

焚化爐 嘉義 空氣品質

延伸閱讀

KANO電影牽線 日台友好議員協議會長拜會黃敏惠交流合作

嘉市小一男童遭虐打 狠繼父判4個月不得易科罰金

嘉義航站擬改建 嘉市立委參選人議員提議升級國際機場引發熱議

嘉義市新建垃圾焚化廠促參案公告招標 打造綠能永續循環中心

相關新聞

漁光島發展深度旅遊 投入1億元基建

台灣港務公司與台南市政府昨天舉行「港市合作平台」會議，針對安平港招商及投資開發議題、水岸觀光與自由貿易港區招商計畫、漁光...

嘉義縣水上車站大平台創雙贏 地主無共識

嘉義縣水上鄉鐵路高架化未過關，縣府2019年提出水上車站大平台計畫，盼解決平交道交通壅塞，縣府昨辦說明會，大部分地主不願...

雲林古坑日治舊宿舍 啟動修復再利用

雲林縣古坑國小舊宿舍是日治時期建築，具日治時期木造宿舍住宅的營建技術與構法，縣政府12年前登錄為雲林縣歷史建築，但閒置近...

台南安平二期國宅海砂屋 都更簽備忘錄

台南市安平二期國宅海砂屋都更案拖延多年，市府向營建署爭取3.75億道義補助及提高容積獎勵，包含30個月搬遷補助費用，經社...

嘉市新建垃圾焚化廠 下月招標

嘉義市垃圾焚化廠啟用24年，量能不足，環保局為因應人口垃圾成長，綠能時代，提升生活，規畫在原址湖子內打造「綠能永續循環中...

影／台南市區晚間大雨 林森地下道傳積水、轎車拋錨

台南市區晚間7時30分起下大雨，東區林森路、小東路地下道傳出積水，7時45分起開始管制，小東路地下道甚至傳有轎車拋錨，台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦