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雲林古坑日治舊宿舍 啟動修復再利用

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣古坑國小舊宿舍修復再利用計畫，曾與會討論的藝術家黃璟翔（左）、耆老蕭澄旭出示設計圖，熱烈討論未來走向。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑國小舊宿舍修復再利用計畫，曾與會討論的藝術家黃璟翔（左）、耆老蕭澄旭出示設計圖，熱烈討論未來走向。記者陳苡葳／攝影

雲林縣古坑國小舊宿舍是日治時期建築，具日治時期木造宿舍住宅的營建技術與構法，縣政府12年前登錄為雲林縣歷史建築，但閒置近30年無人維護，環境髒亂，建物裡外破損嚴重，文資人士批評相關單位不重視，幾經爭取，中央核定啟動修復再利用工程，包括重修1棟日建、原地重建1棟集會所等，最快明年動工。

地方耆老、校友蕭澄旭回憶，民國50年代，全校學生多達2000多人，每年級超過300人，當年是地方上的指標學校，尤其該宿舍就在學校旁，上下課都會經過，老師也會帶學生入內辦理讀書會等，承載許多師生美好回憶。

古坑國小鄰近國道3號古坑交流道南向匝道，離古坑休息區又近，地方認為，這座建物不僅肩負歷史意義，更是門面，面臨荒廢的命運令人不捨，目前除由古坑社區認養，每月負責清潔周邊空地1次，在縣議員蔡東富協助下，解決廣達300坪的土地問題。

縣府文化觀光處、古坑鄉長林慧如等也協助向文化部爭取計畫補助，「真的走了好長一段路！」古坑子弟、藝術家黃璟翔直呼，全案終於露出曙光。

文化部核定雲林縣歷史建築古坑國小舊宿舍修復再利用工程，總經費5264萬元，其中文化部補助3684萬8000元，其餘款項由縣政府編列預算支付，預定明年發包開工，最快後年完工。

古坑鄉古坑、朝陽、西平3村有近7千人口，但無活動中心，古坑社區表示，舊宿舍的日式建築部分將作藝術中心及展示空間，重建的新建物則是集會所，另還有通學步道、旅遊諮詢站等。

古坑 歷史建築 宿舍

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