嘉義縣水上車站大平台創雙贏 地主無共識

嘉義縣水上鄉鐵路高架化未過關，縣府2019年提出水上車站大平台計畫，盼解決平交道交通壅塞，縣府昨辦說明會，大部分地主不願被徵收土地；縣長翁章梁說，以都市更新方式建大平台，不只改善交通問題，也創造更多商業、活動空間。

縣府預計斥資48億元興建水上車站大平台，建置RD5雙向陸橋，連接168縣道至水上市區來回方向；RD7單向陸橋，連接台1線北上至水上市區方向，建築物總樓層6樓，包括地下2層停車空間、地上4層商場、美食街等。

經發處長江振瑋說，今年完成可行性評估後，將開始變更都市計畫，由交通部、國發會及行政院審查，2024至2026年完成綜合規畫，2027年起設計並概算地主可分回樓地板面積，預計2030年進入興建階段。

議員王啟澧說，大平台只能解決水上鄉農會對面平交道問題，一樣面臨鐵道阻隔兩側縫合發展，且須拆除許多房屋，評估4年連地主都沒達成共識；議員賴瓊如建議蓋一座陸橋解決問題，議員詹琬蓁說，水上鐵路高架化規畫為103億元，被中央以本益比負15%打回票，政府應以民眾權益為優先考量，希望能再評估。

鄉長林緗亭則說，水上南靖產業園區、中埔公館產業園區正在招商，未來會有許多技術人員進駐，且台南市新營區、嘉義縣都沒有電影院，打造商業城相當有前景。

江振瑋說，3年前規畫有評估陸橋，但因腹地、坡度高度不足，無法做陸橋，縣長翁章梁也說，陸橋會直接影響沿街店鋪門面，大平台除能解決交通問題，還可創造更多商業、活動空間，設計規畫愈少干擾到民眾愈好，樓地板設計、拆遷補償都可協議，盼創造雙贏。