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累積431例..清消過後又大雨 台南面臨嚴峻挑戰 登革熱大增34例

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市今天登革熱病例新增34例，加強化學防治作業。圖／南市衛生局提供
台南市今天登革熱病例新增34例，加強化學防治作業。圖／南市衛生局提供

台南市登革熱病例今天一口氣增加34例，累積431例，34例中永康區12例、仁德區9例、東區7例、安南區3例、南區、北區及關廟區各1例，連續幾天午後都雷陣雨，戶外清消及孳生源清除效益都大打折扣，防制行動更為艱難也備受考驗。

衛生局長蘇世斌表示，台灣傳播登革熱的病媒蚊為白線斑蚊及埃及斑蚊，由於埃及斑蚊的壽命長達30天和多人吸血的特性，埃及斑蚊傳播登革熱的能力高出白線斑蚊數十倍，埃及斑蚊分布以嘉義布袋以南為主，由於台南地區的地理位置和氣候形態適合埃及斑蚊的孳生，帶病毒的民眾或旅客，未於第一時間被診斷即成為火種，唯有積極滅蚊，才能控制登革熱的散播，登革熱的威脅已成台南重要公共衛生的課題。

登革熱防治中心主任蘇世斌主任今天在電台表示，登革熱是經由病媒蚊叮咬傳播的傳染病，病毒共可分4種血清型，每種皆具感染致病能力，此次次疫情皆為第一型登革病毒，典型症狀包含發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等。

他說，南市登革熱疫情嚴峻與埃及斑蚊分布有很大的關聯性，埃及斑蚊喜好躲藏於室內陰暗處，且警覺性高，易受驚擾而中斷吸血並更換吸血對象，常導致一家多人感染的情形發生，因此特別提醒，緊急化學防治是因應疫情最快速、有效降低立即風險的防治手段，但是落實清除孳生源才是防治登革熱的重中之重，惟有從源頭清除病媒蚊孳生源，才能杜絕登革熱疫情蔓延。

近日永康區新病例增加，為防疫情蔓延擴散，衛生局與環保局今日動員200多名人力，針對五王市場附近區域全面性化學防治作業，並請醫檢師進駐永康區尚青黃昏市場及兵仔市場設立擴大採檢站，另蘇世斌也至東區崇學國小及鄰近區域勘查，提醒學校人員應落實校園環境巡檢，避免病媒蚊孳生影響師生及鄰近社區居民健康。

衛生局表示，昨日於東區、仁德區及安南區共調查225戶、其中陽性戶4戶，查獲100個積水容器、4個陽性容器，衛教157人次，開立4張舉發單。

登革熱 埃及 衛生局

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