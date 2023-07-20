嘉縣水上車站大平台預計2030年動工 居民盼鐵路高架化

嘉義縣水上鄉鐵路高架化未過關，縣府2019年提出水上車站大平台計畫，盼解決平交道交通壅塞，縣府今辦說明會，居民盼爭取鐵路高架化；縣長翁章梁說，以都市更新方式建大平台，不只改善交通問題，還能創造商業、活動空間。

嘉義縣政府將斥資48億元蓋水上車站大平台，建RD5雙向陸橋，連接168縣道至水上市區來回方向；RD7單向陸橋，連接台1線北上至水上市區方向，雙向單車道寬5.5米，限速30公里。建築物總樓層6樓，包括地下2層停車空間、地上4層商場、美食街等。

居民表示，許多鄰居都逾5、60歲，希望政府審慎評估，向交通部爭取鐵路高架化，不要徵收拆房，拆了之後房子不見了，大家都老了能去哪裡，且水上鄉人口少、街道狹小，大平台恐無實際效益，分到樓地板也沒用。

也有居民說，贊成建置大平台，長遠來看可以提升水上當地的經濟發展，且能解決平交道前壅塞險象環生現象，避免車禍發生，但希望施工期間，不要影響店面生意；另，也要考慮雙向單線道規畫，避免一發生車禍就大堵塞。

經發處長江振瑋說，今年完成可行性評估後，將開始變更都市計畫，由交通部、國發會及行政院審查，2024至2026年完成綜合規畫，2027年起設計並概算地主可分回樓地板面積，預計2030年進入興建階段。

鄉長林緗亭說，水上鄉是值得投資的，水上南靖產業園區、中埔公館產業園區正在招商，未來會有許多技術人員進駐，且台南市新營區沒有電影院，大家都到嘉義市看電影，再加上嘉義縣也沒有電影院，打造商業城相當有前景。

縣長翁章梁說，設計規畫愈少干擾到民眾愈好，樓地板設計、拆遷補償都可協議，盼創造雙贏，空間改善後有新的都市樣貌，增加休閒空間供社區使用，確認後還要做綜合規畫、細部設計等，要到2030年才會實際興建。

議員王啟澧說，大平台只能解決水上農會對面的平交道問題，一樣面臨鐵道阻隔兩側縫合發展，因大平台須拆除許多人房屋及土地，評估已耗費4年，卻連地主都還沒達成共識，直到2030年完工都卸任了，如何保障民眾權益。

議員賴瓊如說，不敢保證大平台是否有商機，旁邊的菜市場很熱鬧，有些店面每天都收租金，搬去別的地方不一樣能有相同價值，建議蓋一座陸橋解決問題，不但不用等到2030年，也能避免誤上大平台得繞一圈才能下去。

江振瑋也說，3年前規畫有評估陸橋，但因腹地、坡度高度不足，無法做陸橋，車行距離320公尺、約比原本多20秒；翁章梁說，陸橋會直接影響沿街店鋪門面，大平台除能解決交通問題，還可創造更多商業、活動空間。