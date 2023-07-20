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雲林縣將著手疏伐濁水溪紅樹林 保護台灣旱招潮蟹

中央社／ 雲林縣20日電
台灣旱招潮蟹保育議題20日在麥寮鄉許厝寮漁港召開，國立中興大學生命科學系教授施習德簡報時指出，台灣旱招潮蟹是特有在地物種，全球只有在台灣看得到，其中9成棲息於濁水溪出海口。中央社
台灣旱招潮蟹保育議題20日在麥寮鄉許厝寮漁港召開，國立中興大學生命科學系教授施習德簡報時指出，台灣旱招潮蟹是特有在地物種，全球只有在台灣看得到，其中9成棲息於濁水溪出海口。中央社

雲林縣府行動主管會報今天移師麥寮鄉許厝寮漁港召開，邀集第4河川局、台塑公司等討論台灣旱招潮蟹保育議題，決議10月底前聯手展開疏伐濁水溪出海口紅樹林，保護旱招潮蟹棲地。

台塑公司、水利署第4河川局、荒野保護協會、麥仔簝文化協會等單位，今天參與縣府行動主管會報，聽取中興大學生命科學系教授施習德簡報，瞭解台灣特有種台灣旱招潮蟹目前處境。

施習德說，台灣旱招潮蟹是台灣特有在地物種，全球只有在台灣看得到，其中9成棲息於濁水溪出海口。紅樹林入侵棲地對喜愛鬆散鬆散黏土質、空曠沒有遮陰的台灣旱招潮蟹帶來重大威脅，且紅樹林會造成灘地的持續固化，會影響鷸鴴科鳥類的繁殖棲地，必須及時移除，維持在地生態完整。

縣府表示，與會單位決議今年10月底前，共同展開紅樹林疏伐，後續也會進行生態監測，確保濁水溪灘地生物的生態永續發展。

施習德強調，紅樹林是東南亞常見樹種，在台灣原本並非如大家想像那麼多，而是透過人為引入，影響原來的棲地生態；紅樹林入侵後會改變原來基質與原來的物種，許多原生種或像是旱招潮蟹特有種數量就會降低，特有種保育的優先性更強，參考其他國家保育經驗，移除紅樹林是有必要的。

雲林縣政府行動主管會報20日邀集台塑公司、水利署第4河川局等單位，討論在地特有種「台灣旱招潮蟹」保育議題，興會單位決議10月底前聯手展開紅樹林疏伐，確保濁水溪灘地生物的生態永續發展。 中央社
雲林縣政府行動主管會報20日邀集台塑公司、水利署第4河川局等單位，討論在地特有種「台灣旱招潮蟹」保育議題，興會單位決議10月底前聯手展開紅樹林疏伐，確保濁水溪灘地生物的生態永續發展。 中央社
雲林縣府行動主管會報20日於麥寮鄉許厝寮漁港召開，與會單位包括台塑公司、水利署第4河川局、荒野保護協會等，共同聽取中興大學生命科學系教授施習德（主講者）簡報，瞭解在地特有種台灣旱招潮蟹目前處境。 中央社
雲林縣府行動主管會報20日於麥寮鄉許厝寮漁港召開，與會單位包括台塑公司、水利署第4河川局、荒野保護協會等，共同聽取中興大學生命科學系教授施習德（主講者）簡報，瞭解在地特有種台灣旱招潮蟹目前處境。 中央社

紅樹林 濁水溪 主管

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