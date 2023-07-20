雲林登革熱確診數增8例 疫情蔓延…斗六5里中鏢

雲林縣本土登革熱疫情蔓延開來，除了熱區古坑鄉，鄰近的斗六市，及台西鄉、虎尾鎮都有確診案例，今天古坑一口氣又新增8例，包括出現疑似症狀，後來確診的2人，與衛生局到宅、社區篩檢的6人，原本篩檢NS1陰性，但經疾病管制署檢驗IgG抗體陽性，顯示個案已感染一段時間，全縣確診病例至今已累計67例。

雲林縣衛生局表示，縣內本土登革熱67例確診病例，遍布在4鄉鎮12村里，包括古坑鄉59例（居住地：東和、高林、荷苞、古坑、水碓等村），斗六市6例（居住地：鎮南、仁愛、公正、溪洲、成功等里），台西鄉1例（居住地：海口村），虎尾鎮1例（居住地：公安里）。

「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」，衛生局強調，只要有0.5公分的積水處，就是孳生病媒蚊孑孓的大溫床，呼籲民眾近日雨後要盡快清除住家內外的積水之處和瓶瓶罐罐、容器等，或用加蓋方式蓋住容器。

由於第一型登革病毒感染症狀不明顯，與感冒或新冠肺炎感染症狀相似，為揪出社區潛藏病例，縣府鼓勵醫院、基層診所提高警覺、加強通報，若發現有發燒、肌肉酸痛、腹瀉、嘔吐等疑似登革熱症狀個案，可配合使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷，並立即通報，從明天開始通報，並經疾管署確認確診，相關單位可獲500元獎勵。