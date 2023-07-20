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日式建築變廢墟！文資人士辛酸血淚奔波 終於換來這結果

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣古坑國小舊宿舍環境雜亂不堪。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑國小舊宿舍環境雜亂不堪。記者陳苡葳／攝影

雲林縣古坑國小舊宿舍是日治時期建築，過去長年提供教職員居住使用，近30年來因時代變遷而閒置，但無人維護管理，造成環境髒亂，建物裡外破損嚴重，甚至被層層雜草攀爬覆蓋，景象不堪入目，地方看了不捨，文資人士也批評相關單位不重視，幾經爭取，中央今核定啟動修復再利用工程，包括重修1棟日建、原地重建1棟集會所等，最快明年動工。

古坑國小舊宿舍與校區僅有一街之隔，是校園現存最古老校舍，因其具日治時期木造宿舍住宅的營建技術與構法，縣政府12年前登錄為雲林縣歷史建築，保存其價值。

地方耆老、校友蕭澄旭回憶，民國50年代，全校學生多達2000多人，每年級超過300人，當年是地方上的指標學校，尤其該舍就在學校旁，上下課都會經過，老師也會帶學生入內辦理讀書會等，當中承載許多師生美好回憶。

除此之外，古坑國小也鄰近國道3號古坑交流道南向匝道，該處離古坑休息區又近，地方認為，這座建物不僅肩負歷史意義，更是門面，面臨荒廢的命運令人不捨，目前除由古坑社區認養，每月負責清潔周邊空地1次，社區人士也多方奔走，在縣議員蔡東富協助下，解決廣達300坪的土地問題。

然而，地上物牽涉歷史建築，不能隨意處置，縣府文化觀光處、古坑鄉長林慧如等也協助向文化部爭取計畫補助，「真的走了好長一段路！」古坑子弟、藝術家黃璟翔直呼，全案終於露出曙光，有了新進度。

文化部今核定雲林縣歷史建築古坑國小舊宿舍修復再利用工程，核定總計畫經費5264萬元，其中文化部補助3684萬8000元，其餘款項由縣政府編列預算支付，預定明年發包開工，最快後年完工。

古坑鄉古坑、朝陽、西平3村莊是地方中心，有近7千人口，但當地皆無活動中心，鄉民自稱是「流浪社區」，古坑社區表示，經過會議討論及設計，舊宿舍的日式建築部分將作藝術中心及展示空間，重建的新建物則是集會所，另還有通學步道、旅遊諮詢站等，新面貌指日可待。

雲林縣古坑國小舊宿舍現況幾乎慘不忍睹，建築物多處嚴重破損。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑國小舊宿舍現況幾乎慘不忍睹，建築物多處嚴重破損。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑國小舊宿舍是歷史建築，但因長年閒置、無人維護管理，日式建築等被層層雜草覆蓋。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑國小舊宿舍是歷史建築，但因長年閒置、無人維護管理，日式建築等被層層雜草覆蓋。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑國小舊宿舍（右）與校區僅有一街之隔，是校園現存最古老校舍。記者陳苡葳／攝影
雲林縣古坑國小舊宿舍（右）與校區僅有一街之隔，是校園現存最古老校舍。記者陳苡葳／攝影
文化部今核定啟動雲林縣古坑國小舊宿舍修復再利用計畫，曾與會討論的藝術家黃璟翔（左）、地方耆老蕭澄旭出示設計圖，熱烈討論未來走向。記者陳苡葳／攝影
文化部今核定啟動雲林縣古坑國小舊宿舍修復再利用計畫，曾與會討論的藝術家黃璟翔（左）、地方耆老蕭澄旭出示設計圖，熱烈討論未來走向。記者陳苡葳／攝影

古坑 歷史建築 宿舍

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