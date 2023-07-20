台南倡議文化沃土 文化路徑朝聖之路上千師生熱烈參與

倡議文化治理、公民學習，推動大廟興學！即將放暑假的台江分校師生，22日重回海尾大道公廟，策辦「建庄二百年台江村落學習博覽會」，發表「台江建庄」藝術參與作品，今在大廟倡議營造「文化沃土、生態淨地、健康溫馨」的台江新家園，「藝」起悠遊台江庄頭巷尾。

台江分校表示，為慶祝台江建庄二百年，結合台江十六寮村廟，從今年初策辦台江十六寮謝神音樂會、發表台江十六寮歌謠RAP、台江埕音樂會、推動台江文化路徑朝聖之路，上千人次的師生熱烈參與，希望以大廟興學的公民學習力量，共同繁盛台江。

為進一步帶領更多鄉親，在下半年「藝」起走進台江建庄二百年故事，台江分校新開「台江花草拓染」、「環境空間設計」、「山海圳國家綠道Follow Me」等台江學新課。老師楊淑瑤說，台江是座美麗的花園，江花草拓染班帶領學員徜徉在鄭家古茨附近的大自然田野中，認識土地植物，尋找小花小草，運用想像及創作，拓印在棉布中，如手巾、桌巾、抱枕等，也可變成牆上美麗的畫。

「跟著河流去旅行」學員吳清榮表示，跟著老師沈介文踏查台江環境生態，走讀山海圳綠道，敲打構樹皮，手作樹皮布，從中認識台江在地樹種；同時參與台江苗圃育種，從採集種子到學員分工巡田水照顧，看著發芽到長成小樹，很有成就感。

謝美玲也分享，「台江版畫課」學習到凸版、凹版、平版、孔版等不同技法，這學期學的是凹版，成品一般都是用壓印機印在紙上，老師教學生翻印在石膏板上，這個方式也可以應用於凸版的作品，因此自己的作品除了紙本粿仔樹，又多了立體石膏板，非常有趣。她說，今年3月也一起守護十三佃古道刺桐樹，這條路自己也常出入，因此以版畫呈現刺桐花開美景。