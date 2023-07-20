警創「乖乖九宮格」宣傳萬安演習 送造型悠遊卡
台南永康警分局為宣導下周萬安46號演習，避免過去各地常見違規亂象，保安民防組巡官劉胤辰設計製作「乖乖九宮格」，到人潮聚集處以問答活動與民眾互動、贈送乖乖造型悠遊卡給答對者，吸引大人小孩躍躍欲試，達到提醒效果。
萬安演習訂25日下午1點半實施半小時，演練人車疏散避難、交通管制及燈火管制。宣導承辦人劉胤辰發想結合「乖乖」，到火車站及總圖書館等人潮聚集處所以「乖乖九宮格」互動遊戲、贈送乖乖造型悠遊卡，希望民眾都能夠「乖乖」配合。
劉胤辰說，九宮格上都是萬安基本問題，民眾回應卻五花八門、甚至答非所問：「你正走在人行道上，突然聽到警報聲響起，應該立刻做什麼？」趕快躲進7-11還是就地蹲下？結果竟有民眾高呼回答「7月25號是我生日！」接著眾人逗趣唱起生日快樂歌，笑果十足。
員警拿著大型宣導看板及QR code的永康警，所到之處都吸引眾人目光。藉由這次活動，向市民強化宣導防空避難觀念，積極教導民眾多加利用警察局防空避難設施位置QR code、「消防防災e點通」及「警政服務」APP查詢就近的避難處所，有趣又好玩。
永康分局表示，研習期間車輛「駕駛將車停於路邊安全處並與乘員下車，聽從里長、軍、憲、警及民防值勤人員引導就近實施疏散避難。因轄區商家餐飲店密集，為免店家不清楚規定受罰，呼籲店家演習期間務必拉下鐵門關閉門窗，落實燈火管制。
分局長甘炎民表示，每年警方無不費心構思創意宣導，希望「冰冷的議題融入有趣的活動」，與民眾面對面互動，拉近警民距離。再次呼籲民眾725聽到空襲警報，請記得「乖乖避難、乖乖關燈關門窗，當個乖乖好市民」。
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