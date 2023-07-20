安平港「港市合作」平台啟動 1億打造最美漁光島遊憩區

台灣港務公司與台南市政府今天舉行「港市合作平台」會議，雙方就安平港重大招商及投資開發議題、水岸觀光與自由貿易港區招商計畫、漁光島聯外交通、基礎建設及開發招商等議題共同研商討論，市府表示，安平港「北觀光、南自貿」的雙軸心發展策略，近期招商成果有目共睹，希望結合重大活動，達到港市共榮目標； 港務公司今年將編列1億元經費投入漁光島建設 ，2024台灣燈會結合水岸帶動觀光商機。

港務公司董事長李賢義與台南市長黃偉哲共同主持「港市合作平台」會議，黃偉哲表示，安平港為國內少數與市區毗鄰的港口，聯外交通便利，擁有得天獨厚的先天發展條件，希冀結合大台南都市發展及重大節慶活動推展，以達港口永續經營發展及活絡地方經濟的港市共榮目標。

黃偉哲表示，未來希望在觀光遊憩主軸下，2024年有台灣燈會安平燈區、台南400年活動、世界蘭展在台南舉辦，若能從海上交通著眼努力，將觀光量能導入台南深度旅遊體驗，精彩可期。港務公司和台南市府會投入更多資源改造安平港整體環境，「漁光島土地擴大都市計畫案」現已完成並公告實施，市府將辦理漁光島南北側市地重劃。

李賢義感謝台南市政府對於安平港的重視，無論在招商、都計(審)、建造、使照請領及交通等給予協助，港務公司除每年以盈餘回饋台南市市政建設之外，2022至2026年將分年再編列經費，進行漁光島基礎設施的開發建設，其中2023年將投入超過1億的經費。