安平港「港市合作」平台啟動 1億打造最美漁光島遊憩區
台灣港務公司與台南市政府今天舉行「港市合作平台」會議，雙方就安平港重大招商及投資開發議題、水岸觀光與自由貿易港區招商計畫、漁光島聯外交通、基礎建設及開發招商等議題共同研商討論，市府表示，安平港「北觀光、南自貿」的雙軸心發展策略，近期招商成果有目共睹，希望結合重大活動，達到港市共榮目標； 港務公司今年將編列1億元經費投入漁光島建設 ，2024台灣燈會結合水岸帶動觀光商機。
港務公司董事長李賢義與台南市長黃偉哲共同主持「港市合作平台」會議，黃偉哲表示，安平港為國內少數與市區毗鄰的港口，聯外交通便利，擁有得天獨厚的先天發展條件，希冀結合大台南都市發展及重大節慶活動推展，以達港口永續經營發展及活絡地方經濟的港市共榮目標。
黃偉哲表示，未來希望在觀光遊憩主軸下，2024年有台灣燈會安平燈區、台南400年活動、世界蘭展在台南舉辦，若能從海上交通著眼努力，將觀光量能導入台南深度旅遊體驗，精彩可期。港務公司和台南市府會投入更多資源改造安平港整體環境，「漁光島土地擴大都市計畫案」現已完成並公告實施，市府將辦理漁光島南北側市地重劃。
李賢義感謝台南市政府對於安平港的重視，無論在招商、都計(審)、建造、使照請領及交通等給予協助，港務公司除每年以盈餘回饋台南市市政建設之外，2022至2026年將分年再編列經費，進行漁光島基礎設施的開發建設，其中2023年將投入超過1億的經費。
漁光島發展定位為低碳生態島，打造觀光遊憩商業及親水遊憩區，包含大月牙灣沙灘、三鯤鯓、小月牙灣及新生地，近期為進行沙灘活化及有效管理，將投入停車場、廁所、盥洗設施、汙水納管等基礎工程，未來各區位於開發及招商規劃階段將與台南市政府積極討論建立共識，並希冀持續藉由港市雙方相互合作，共同促進安平港、台南市共榮發展。
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