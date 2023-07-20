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歸仁公有市場水溝傳惡臭 攤商擔心影響生意

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南市府市場處表示，短期會每周進行兩次清淤。長期會重新測量市場內外水溝及道路高低差後，重新規劃新的排水溝，確保當地排水異味問題不再有。記者李文德／攝影
台南市府市場處表示，短期會每周進行兩次清淤。長期會重新測量市場內外水溝及道路高低差後，重新規劃新的排水溝，確保當地排水異味問題不再有。記者李文德／攝影

台南歸仁區公有零售市場是在地人採買民生物品必去之處，攤販共有160攤。不過近年來民眾常常反映市場周圍都傳出惡臭味，導致他們前往購買的意願降低。台南市議員鄭佳欣發現市場排水與附近住家排水管路重疊， 建議市府優先編列經費對市場排水問題改善。市府市場處表示，短期會加強排水溝清理，長期將規劃新的排水溝設備，確保異味不再發生。

歸仁公有零售市場從民國79年開業至今，目前共有160攤商家。最繁榮的時候，假日都能吸引超過3000人前往市場，可謂南關地區最大的公有零售市場。不過近年來民眾反映市場周圍排水溝發出惡臭，讓他們降低前往採買的意願。

市場肉商表示，消費者曾和他說和平南街及大智街入口處的排水溝發出異味最為嚴重。擔心萬一臭味影響市場內生意，希望能夠趕緊得到解決。

台南市議員鄭佳欣指出，早期歸仁市場內部溝渠管路設計不良，造成市場攤商排放營業用廢水與附近住戶的家庭廢水的管路重疊，加上市場內部排水溝無截流槽設計，才會有臭味的問題。建議市府優先編列經費通盤性對市場排水問題改善，再整題朝向改建活化市場的方向邁進。

市府市場處表示，目前短期會對市場周圍排水溝每周進行兩次清理。長期而言，會針對此處重新測量市場內外水溝及道路高低差後，重新規劃新的排水溝，確保當地排水異味問題不再有。

市議員鄭佳欣發現早期歸仁市場內部溝渠管路設計不良，造成市場攤商排放營業用廢水與附近住戶的家庭廢水的管路重疊，加上市場內部排水溝無截流槽設計，建議市府優先編列經費通盤性對市場排水問題改善。記者李文德／攝影
市議員鄭佳欣發現早期歸仁市場內部溝渠管路設計不良，造成市場攤商排放營業用廢水與附近住戶的家庭廢水的管路重疊，加上市場內部排水溝無截流槽設計，建議市府優先編列經費通盤性對市場排水問題改善。記者李文德／攝影
歸仁公有零售市場從民國79年開業至今，目前共有160攤商家，最繁榮的時候，假日都能吸引超過3000人前往市場，可謂南關地區最大的公有零售市場。記者李文德／攝影
歸仁公有零售市場從民國79年開業至今，目前共有160攤商家，最繁榮的時候，假日都能吸引超過3000人前往市場，可謂南關地區最大的公有零售市場。記者李文德／攝影
歸仁區公有零售市場近年來民眾常常反映市場周圍都傳出惡臭味，導致他們前往購買的意願降低。記者李文德／攝影
歸仁區公有零售市場近年來民眾常常反映市場周圍都傳出惡臭味，導致他們前往購買的意願降低。記者李文德／攝影
市議員鄭佳欣發現早期歸仁市場內部溝渠管路設計不良，造成市場攤商排放營業用廢水與附近住戶的家庭廢水的管路重疊，加上市場內部排水溝無截流槽設計，建議市府優先編列經費通盤性對市場排水問題改善。記者李文德／攝影
市議員鄭佳欣發現早期歸仁市場內部溝渠管路設計不良，造成市場攤商排放營業用廢水與附近住戶的家庭廢水的管路重疊，加上市場內部排水溝無截流槽設計，建議市府優先編列經費通盤性對市場排水問題改善。記者李文德／攝影

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