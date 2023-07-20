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台南「迷你待轉格」 騎士怨停一部機車就爆框

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
具有律師身分的台南市議員周嘉韋指出，若因待轉格太小機車騎士停等造成意外，會有國賠問題。圖／市議員林依婷
具有律師身分的台南市議員周嘉韋指出，若因待轉格太小機車騎士停等造成意外，會有國賠問題。圖／市議員林依婷

台南市中西區國華街出現「超迷你待轉區」，引發熱議，具有律師身分的周嘉韋說，騎士說1部機車停放就會爆框，因為長度比機車還短，若加大待轉區，反而會變成待撞區，如果停在待轉區被撞，會有國賠問題；市政府在路口改善繪製標線應該更慎重行事。

周嘉韋說，站在律師的立場，若民眾因停放在待轉區發生事故，依照國家賠償法第3條規定，如果是該公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產 受損害者，國家應負損害賠償責任。公家機關會有責任。

周嘉韋說，待轉區之亂相當多，有超迷你的只劃一個白線框，先前也有民眾爆出台南科工區出現「超巨大待轉區」，可停放8、90輛機車，機車騎士一時間還找不到待轉區格，多數民眾對交通法令不是很熟悉，都是依據交通號誌及道路標線在行駛，市府應該要更用心規畫標線，而不是放任廠商任意劃設。

周嘉韋指出，面對許多奇葩「待轉格」，框框尺寸五花八門，民眾無所適從，市府相關單位要建立一套標準機制，不是為了趕業績要加速路口行人專用穿越線的劃設，如果該路口太小不適合設待轉區，應該連同取消待轉格等一起檢討，而不是為了繪設行穿線壓縮到待轉格，為了屈就道路寬度硬劃設，就會出現超迷你或超奇怪的待轉區。

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