嘉縣無人機證照訓練等15職訓班開跑 長期失業全額補助

嘉義縣政府今年開辦15個職業訓練班，包括無人機訓練、水電技術等課程，全額補助長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民參訓，一般身分者也獲80%補助費用：縣府指出，首辦無人機證照訓練班，經甄試錄取後學員，接受學科與術科密集訓練，協助考取無人機證照，接軌嘉義縣新興無人機產業。

勞青處長陳奕翰說，近年嘉義縣發展農工大縣，新興產業人力需求大增，無人機是嘉義縣推動的重點產業之一，人才需求更是這幾年矚目焦點，無人機應用範圍廣泛，包括攝影、救災、農噴及物流等，職訓結束後，也將積極協助學員訓後就業媒合。

陳奕翰也說，縣府與嘉義縣工業會及台灣希望創新股份有限公司合作，首辦無人機證照訓練班，吸引全台各地超過40位失業者報名，經甄試錄取後的學員，將接受為期330小時的學科與術科密集訓練，協助考取無人機證照，有助就業面試。

勞青處指出，除無人機訓練班外，也開辦美甲美容、茶葉烘焙、水電技術、汽車鍍膜、家政廚藝、園藝造景、社群行銷、太陽能發電及儲電等課程，共計開辦15個職業培訓班，透過專業課程規劃，培養工作所需技能，搭配完善就業輔導措施，期順利銜接職場。