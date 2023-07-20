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嘉縣無人機證照訓練等15職訓班開跑 長期失業全額補助

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣推出15個職訓班，開辦無人機課程培養人才。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣推出15個職訓班，開辦無人機課程培養人才。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今年開辦15個職業訓練班，包括無人機訓練、水電技術等課程，全額補助長期失業者、中高齡者、身心障礙者、原住民、新住民參訓，一般身分者也獲80%補助費用：縣府指出，首辦無人機證照訓練班，經甄試錄取後學員，接受學科與術科密集訓練，協助考取無人機證照，接軌嘉義縣新興無人機產業。

勞青處長陳奕翰說，近年嘉義縣發展農工大縣，新興產業人力需求大增，無人機是嘉義縣推動的重點產業之一，人才需求更是這幾年矚目焦點，無人機應用範圍廣泛，包括攝影、救災、農噴及物流等，職訓結束後，也將積極協助學員訓後就業媒合。

陳奕翰也說，縣府與嘉義縣工業會及台灣希望創新股份有限公司合作，首辦無人機證照訓練班，吸引全台各地超過40位失業者報名，經甄試錄取後的學員，將接受為期330小時的學科與術科密集訓練，協助考取無人機證照，有助就業面試。

勞青處指出，除無人機訓練班外，也開辦美甲美容、茶葉烘焙、水電技術、汽車鍍膜、家政廚藝、園藝造景、社群行銷、太陽能發電及儲電等課程，共計開辦15個職業培訓班，透過專業課程規劃，培養工作所需技能，搭配完善就業輔導措施，期順利銜接職場。

勞青處表示，若符合相關規定資格者，可請領職業訓練生活津貼，凡有工作意願，願接受媒介工作或有自行創業規劃需求，可電洽嘉義縣政府勞工暨青年發展處青年發展科05-3620123分機8845葉小姐，或逕洽訓練單位諮詢。

嘉義縣15個職訓班開始報名，長期失業全額補助、一般身分補助8成。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣15個職訓班開始報名，長期失業全額補助、一般身分補助8成。圖／嘉義縣政府提供

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