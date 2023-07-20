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新建嘉義鐵路高架火車站周末夜間道岔切換施工 部分列車延誤

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
為提升嘉義鐵路高架工程臨軌施工安全，交通部政務次長胡湘麟日前率隊到中工處視察、座談，鐵道局長伍勝園（右）率中工處處長同仁與施工團隊代向胡湘麟簡報。圖／取自交通部臉書
為提升嘉義鐵路高架工程臨軌施工安全，交通部政務次長胡湘麟日前率隊到中工處視察、座談，鐵道局長伍勝園（右）率中工處處長同仁與施工團隊代向胡湘麟簡報。圖／取自交通部臉書

鐵道局執行嘉義市區鐵路高架化工程，至今工程進度逾一半，其中高架火車站即將進行拆軌、交地作業，台鐵局公告，周末夜間到周日，配合鐵道局辦理切換作業，將影響大林站至南靖站區間部分旅客列車。

鐵路局表示，預計延誤及截短行駛15列車次（含170車次自強號），並加開2列車次，共計17列車次，時間為周末22日夜間列車及23日日間列車。切換施工，部分旅客列車將延誤運轉，台鐵局請各站加強播音公告周知，請旅客見諒，注意車站播音。

鐵道局中工程處說，新建嘉市高架火車站施工中，台鐵局交地鐵道局施工，要先進行鐵軌道岔切換施工，再拆除鐵軌，交地給鐵道局施工，為施工安全，臨軌施工利用夜間、加強巡檢，斷電封鎖。

為提升嘉義鐵路高架工程臨軌施工安全，交通部政務次長胡湘麟日前率隊到中工處視察、座談，鐵道局長伍勝園率中工處處長同仁與施工團隊代表逾80人，向胡湘麟簡報。

胡湘麟了解鐵道局對提升施工安全措施用心，指示落實完工後檢巡作業、加強注意高空作業施工風險、持續滾動提升施工安全作為，勉勵大家的辛勞。鐵道局依胡湘麟指示，持續落實施工安全，確保台鐵行車安全，如期、如質完成工程，再創嘉義古都新風貌。

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