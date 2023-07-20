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愛心循環 百攤免廢市集23日民雄國家廣播文物館登場

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義民雄免廢公益市集將在本周日暑期擴大市集活動，上午9點半於民雄國家廣播文物館登場。圖／張文榮提供
嘉義民雄免廢公益市集將在本周日暑期擴大市集活動，上午9點半於民雄國家廣播文物館登場。圖／張文榮提供

擁近500名成員的民雄親子共學群發起「民雄FUN夏公益免廢市集」，將於本周日7月23日早上9點半至下午4點，在嘉義縣民雄國家廣播文物館登場，首創結合4種類市集、親子愛心義賣物品免費交流，創辦人張文榮攜手家長們及民間企業策辦，建立孩童愛心循環觀念從小扎根。

張文榮表示，今年1月首次舉辦免廢市集廣受各界好評，在大家支持下再度於暑假擴大市集規模舉辦，包括邀鄉內若竹兒智能發展中心、華山基金會及嘉義康扶之友協會設置的公益市集。

還有民雄商圈發展協會的在地市集，及縣內各鄉鎮市前來的美食特色文創市集，更重要的是60攤民雄親子共學群組發起的免廢分享攤，並請嘉義縣環保局設置二手交換站，以上4個市集共近百攤，邀民眾周末前往共襄盛舉。

除市集外，也有安排廣播文物館免費導覽，讓親子們認識文物館歷史沿革，及知名在地表演團體三昧堂木偶劇團的開放體驗操偶，還有越南文化體驗活動及賓果摸彩。

當天下午3點後民雄鄉公所在早安公園也辦「歡樂氣球泡泡樂園」，要讓民眾一起玩泡泡、彈珠台及氣球大亂鬥，除有開心樂團公益表演，現場有免費爆米花可享用，要讓親子們從早到午後都能在民雄鄉玩耍一整日。

嘉義縣民雄免廢公益市集爸媽帶著孩子們帶著家中各種物品，與其他人免費分享交流。圖／張文榮提供
嘉義縣民雄免廢公益市集爸媽帶著孩子們帶著家中各種物品，與其他人免費分享交流。圖／張文榮提供
嘉義民雄免廢公益市集本周日暑期擴大市集活動，將在民雄國家廣播文物館登場。圖／張文榮提供
嘉義民雄免廢公益市集本周日暑期擴大市集活動，將在民雄國家廣播文物館登場。圖／張文榮提供

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