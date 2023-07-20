嘉義市新建垃圾焚化廠促參案公告招標 打造綠能永續循環中心

嘉義市垃圾焚化廠啟用24年，量能不足，環保局為因應人口垃圾成長，綠能時代，提升生活，規畫在原址湖子內打造「綠能永續循環中心」，以促參案模式新建垃圾焚化廠等設施，已通過環境影響評估，目前辦理促參案公告，下月招標，預計明年動工。

焚化廠將重新建綠能永續循環中心，建置新式焚化廠，去年舉辦環評公聽會，嘉縣民代率眾陳情指稱，嘉市焚化廠現址蓋新焚化爐具，焚化量從原本日處理200噸，提高到500噸，質疑焚化廠可能要幫忙收外縣市的垃圾，擔心空汙，對鄰近水上鄉、中埔鄉人不公平。

嘉義環保局說，去年8月22日辦理綠能永續循環中心第二階段環境影響評估現場勘察及公聽會說明，綠能永續循環中心開發，將導入「高效發電」、「減灰減渣」、「廢氣減排」等新技術。現在焚化廠空氣排放都符合法規，遠低於標準值，並設置24小時煙道連續監測系統（CEMS)，確保空氣品質。嘉市環保局與嘉縣環保局成立連繫平台，雙方隨時保持溝通。

環保局表示，新建綠能永續循環中心焚化廠促參案目前公告，下月招標，契約容量日處理500公噸，比目前200噸增加300噸，合約27年營運期，目前嘉市每天約200噸垃圾，回饋焚化廠周邊10里及自救會，空汙定期檢驗公告，連線環保署監視。