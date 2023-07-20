台南斜對角行穿線 待轉區恐成待撞區

為改善行人路權，台南市政府「百大路口安全行動方案」年底前將增設100處路口行人專用號誌與行穿線，部分路口已改畫斜對角行人穿越線，卻傳出擠壓待轉區空間。有議員會勘發現，待轉區變迷你只能停兩輛機車，還有待轉格太靠路中央；對此，交通局回應，廠商施工繪製錯誤，有要求重畫。

市議員林依婷說，現勘國華街和中正路口，因路本來就狹小，路口空間有限，畫兩條斜對角行穿線後，就沒有足夠空間，導致變成超迷你待轉區，只能容納2輛機車，但如果要加大待轉區，反而會變待撞區，另，永福路和民生路口畫設斜對角行穿線後，待轉區竟變畫在路中間。

南市交通局指出，國華街和中正路、永福路和民生路口的待轉區已請包商重畫，5月起至今完成改善舊城區21處路口，改善前都會通盤檢討相關標線的繪製位置，而待轉區並無規範尺寸，會因地制宜，例如國華街和友愛街路口因路口太小，就沒有畫斜對角行穿線，是以行人專用號誌四面紅燈來保障行人安全。

林依婷也建議，無法畫待轉區可直接改為車向分流，取消內線禁行機車，不過交通局從年初就說會研議、要試辦機車直接左轉，至今還不見提出任何1條試辦道路，8月議會臨時會將要求提出具體進度表。

交通局回應，正針對路邊活動與車流密集的地區，例如原府城地區及永康區，進行單向兩車道1快、1混路段的盤點作業，未來預計從路邊停車與臨停干擾影響程度較高的舊城區，開始優先試辦推動取消待轉區。