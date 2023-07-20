聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南斜對角行穿線 待轉區恐成待撞區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南民生路和永福路口改畫斜對角行人穿越線，機車待轉區反而太靠近路中間，被質疑成「待撞區」。圖／台南交通局提供
台南民生路和永福路口改畫斜對角行人穿越線，機車待轉區反而太靠近路中間，被質疑成「待撞區」。圖／台南交通局提供

為改善行人路權，台南市政府「百大路口安全行動方案」年底前將增設100處路口行人專用號誌與行穿線，部分路口已改畫斜對角行人穿越線，卻傳出擠壓待轉區空間。有議員會勘發現，待轉區變迷你只能停兩輛機車，還有待轉格太靠路中央；對此，交通局回應，廠商施工繪製錯誤，有要求重畫。

市議員林依婷說，現勘國華街和中正路口，因路本來就狹小，路口空間有限，畫兩條斜對角行穿線後，就沒有足夠空間，導致變成超迷你待轉區，只能容納2輛機車，但如果要加大待轉區，反而會變待撞區，另，永福路和民生路口畫設斜對角行穿線後，待轉區竟變畫在路中間。

南市交通局指出，國華街和中正路、永福路和民生路口的待轉區已請包商重畫，5月起至今完成改善舊城區21處路口，改善前都會通盤檢討相關標線的繪製位置，而待轉區並無規範尺寸，會因地制宜，例如國華街和友愛街路口因路口太小，就沒有畫斜對角行穿線，是以行人專用號誌四面紅燈來保障行人安全。

林依婷也建議，無法畫待轉區可直接改為車向分流，取消內線禁行機車，不過交通局從年初就說會研議、要試辦機車直接左轉，至今還不見提出任何1條試辦道路，8月議會臨時會將要求提出具體進度表。

交通局回應，正針對路邊活動與車流密集的地區，例如原府城地區及永康區，進行單向兩車道1快、1混路段的盤點作業，未來預計從路邊停車與臨停干擾影響程度較高的舊城區，開始優先試辦推動取消待轉區。

林依婷 議員 路權 行人地獄

延伸閱讀

中市地政局長女兒在市府占長期爽缺？ 交局回應了

筆直巷弄淪賽車場？北市里長提「彎曲巷道」逼降速 蔣萬安考慮試辦

待轉區旁畫槽化線 嘉市府全面檢視 將塗銷50多處

影／這些沒禮讓行人的車慘了！18秒連開8車罰單

相關新聞

登革熱緊張 台南+19例 雲林+13例

台南昨天再增19例本土登革熱確診病例，累計398例，南市衛生局指出，永康占多數且都在人口密度高區域，令人憂心。另，雲林縣...

台南斜對角行穿線 待轉區恐成待撞區

為改善行人路權，台南市政府「百大路口安全行動方案」年底前將增設100處路口行人專用號誌與行穿線，部分路口已改畫斜對角行人...

台南輕艇訓練基地 選手憂河道淤積

斥資1.1億元、歷經3年打造的台南安南水上運動訓練中心昨天啟用，有輕艇划船艇庫、盪槳池等設施，體育署表示將作為全國輕艇訓...

雲林登革熱升溫新增13例 古坑、斗六、虎尾都有確診

雲林縣本土登革熱疫情升溫，今天新增13例確定病例，其中古坑鄉新增11例、斗六市新增1例、虎尾鎮新增1例，斗六和虎尾的確診...

午後雷雨增憂心 台南登革熱新例在人口密度極高區

台南市今天再增加19例登革熱確診病例，累積病例398例，其中永康區10例、東區7例、仁德區及北區1例。衛生局表示，16例...

超好拍！斥資4億嘉義民雄工業區絨毛玩偶旗艦館試營運

嘉義縣繼大埔美及馬稠後工業區的城堡、莊園及科學觀光工廠陸續開幕營運，民雄工業區在地21年金興玩具業者，打造「KHTOY全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦