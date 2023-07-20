登革熱緊張 台南+19例 雲林+13例

台南昨天再增19例本土登革熱確診病例，累計398例，南市衛生局指出，永康占多數且都在人口密度高區域，令人憂心。另，雲林縣昨新增13例。嘉義地區暫無病例，市府指出，市民有疑似症狀主動篩檢確診，且配合防疫，將可獲獎勵金500元禮券；縣府也展開村里清潔大作戰，查獲積水容器累計開出85張勸導單。

南市府登革熱防治中心指出，新增19例病例其中永康區10例、東區7例、仁德區和北區各1例，永康的病例主要在五王里及崑山里各3人、三合里有2人，龍潭里及鹽行里各1例，這些區域民生採買及商業活動熱絡，而化學防治因午後雷雨頻頻也影響到防治成效，最根本的防治之道還是動手清除孳生源及做好防蚊措施。

昨雲林新增13例確診病例，其中，古坑新增11例、斗六市新增1例、虎尾鎮新增1例，斗六和虎尾的確診個案皆是到古坑鄉荷苞村農園工作被感染，衛生局呼籲有相關活動史的民眾提高警覺。

嘉市府指出，為盡早發現病例，由市府自編預算祭出通報獎金，居住或工作在嘉市者，去過登革熱國內外高風險地區例如東南亞、台南、屏東等地，返家後2周內出現登革熱疑似症狀，到市區15家醫療院所快速篩檢就醫，檢驗確診並配合衛生局完成防疫作為，主動通報的醫事人員和確診民眾可各獲500元禮劵，希望民眾加強防疫觀念。

嘉縣環保局表示，每月從18鄉鎮選定1個村里，重點清理空屋、空地，清除孳生源容器，也修剪路樹，將完成216村里清掃，今年清除孳生源積水容器2646個，累計開出85張限期改善單，目前複查都通過檢查。