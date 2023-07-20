台南輕艇訓練基地 選手憂河道淤積

斥資1.1億元、歷經3年打造的台南安南水上運動訓練中心昨天啟用，有輕艇划船艇庫、盪槳池等設施，體育署表示將作為全國輕艇訓練基地；由於會利用嘉南大圳做訓練，有選手擔心因淤積，退潮時水道水太淺會碰船底，議員建議盡早疏濬。市府、水利署第六河川局允諾研議全面疏濬。

南市體育局表示，運動訓練中心設施為全白流線型建築外觀，包括輕艇划船艇庫、體能訓練室、盪槳池、浮動碼頭、浴廁等，提供專業水域運動訓練，搭配水上浮動碼頭設置，不僅美輪美奐，更獲綠建築鑽石級標章。

昨天揭牌啟用，黃偉哲等人試用盪槳池，練習划槳；體育局長陳良乾說，輕艇是南市體育賽事奪牌重點項目，例如全運會創下4連霸金牌紀錄的劉妍廷、全大運2連霸金牌的林佳旻等選手，未來繼續培育更多好手，同時作為各國好手移地訓練及交流的場地。

不過嘉南大圳下游數十年沒疏濬，淤積嚴重，每到大退潮，外側水道水深僅約50公分，中間水道約僅130公分深，市議員穎艾達利建議插標尺，讓選手知道水高，黃偉哲昨認同說，應全面性疏濬。

第六河川局副局長郭建宏說，4月會勘時評估要做輕艇訓練的河段為感潮帶，只疏濬此區段，會因效果不大無法解決問題，加上堤防老舊，沿線如九份子重劃區等人口增加、愈來愈集中，貿然疏濬可能有崩堤等問題，須作妥適規畫，來讓河段不但可划輕艇，也辦龍舟賽。

體育局表示，安南水上運動訓練中心鼓勵SUP立式划槳、獨木舟、輕艇等各種水上運動發展，目前暫由南市輕艇推廣重點學校土城高中代管，日後辦理委外招商，將提供安全且優質水上休閒活動場域。黃偉哲也認為，訓練中心旁就是九份子重劃區，此河段沿岸已是居民重要休閒步道，未來會加強相關設施，打造水上公園。