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台南芒果外銷韓國3噸秒殺 每顆平均價格曝光「台灣4到5倍」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲赴韓行銷台南芒果，韓國最大英文報紙《The Korea Times》的專訪報導。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲赴韓行銷台南芒果，韓國最大英文報紙《The Korea Times》的專訪報導。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲上周旋風訪韓，除登上韓國最大直播購物平台Kakao推銷，火速完售3噸台南愛文芒果外，也接受韓國最大英文報紙The Korea Times的專訪；市府表示，愛文品種相當受日本、韓國民眾青睞，且平均1顆普通等級的愛文，約在7990韓幣、換算台幣近200元。

南市農業局表示，台南外銷韓國的芒果，幾乎都是以愛文品種為主，產量大且甜度高，近年來韓國買氣旺，行情比在台灣動輒好4至5倍，外銷市場將持續推廣。

韓國The Korea Times的報導標題「台南市長把台灣多汁芒果帶來韓國」近日刊出，黃偉哲向韓國民眾細數台南芒果、鳳梨、文旦的特色與優勢，以及在韓國超高人氣的「想見你」跟台南的深厚淵源，邀請韓國民眾明年台南400來訪台南。

黃偉哲日前在臉書透露「同仁跟我說，今天在韓國行銷芒果的影片，在台灣引發不少迴響。大家都很好奇的韓式風格，化妝時間是50分鐘。雖然在梳妝檯坐到全身有點痠，但能讓台南芒果有更多銷路，一切都是值得的。」

黃偉哲在韓國忙錄行程空檔接受專訪，介紹台南芒果具有獨特的風味，台南種植10種以上不同品種的芒果，台南的出口策略則呼應市場的喜好而定，對芒果的品種偏好隨區域而有差異，台南則積極掌握不同市場的口味，舉例來說，台南主要出口到韓國的，是當地偏好的愛文芒果，但主口到新加坡的主力則是金黃外皮、外型較長的金煌芒果。

在分析韓國外銷市場方面，黃偉哲說，台南出產的芒果，有3至5%是外銷海外，其中韓國是主要出口市場，進連台南芒果出口到韓國的量顯著攀升，目前已經來到500噸，相較去年高出216噸。也順帶分享產季較早但同為熱帶水果的鳳梨，以及台韓都有的中秋節期間即將迎來盛產的文旦，均非常值得推薦給韓國民眾。

黃偉哲也針對在韓國爆紅的的電視劇跟電影「想見你」，介紹當中有非常多拍攝景點都在台南，也因此近期吸引到不少韓國觀光客到台南，台南明年將迎來台南400年，僅止於紀念過去的歷史，更是要展現台南的產業、文化、宗教魅力，期盼台南以文化面來吸引更多國際觀光客前來。

The Korea Times是一份以英文發行的韓國報紙，1950年11月創刊，是韓國最老牌的三家英文報之一，隸屬同集團的韓國主要韓文報紙韓國日報也是其姊妹報。

報導原文：https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2023/07/113_355072.html

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