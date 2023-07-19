快訊

民進黨打侯不打郭 只因憂「一種選項」打亂布局

反擊！遭控欠債4500萬 魏德聖批郭台強設局「壞人就是壞人」

民生社區共同記憶…北市「新民生戲院」求售 每坪底價僅48萬仍流標

聽新聞
test
0:00 / 0:00

照過來！台南將軍吼演唱會周六、日登場 交通管制出爐

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2023台南將軍吼演唱會周六、日登場相關交通管制今出爐，圖為之前盛況。 圖 ／台南市政府提供
2023台南將軍吼演唱會周六、日登場相關交通管制今出爐，圖為之前盛況。 圖 ／台南市政府提供

邁入第12年的「2023台南夏日音樂節─將軍吼」，22、23日將在將軍漁港搭配焰火秀登場，台南市政府觀旅局今公布交通與場地管制措施，邀請遊客當天快樂享受夏夜音樂饗宴。

主辦單位說，周六及周日分別以「將軍狂派對」、「港口流行趴」為主題，兩天都是上午11點起交管。

無法到場者活兩天均可收看電視轉播「MTV頻道、三立國際台(海外)、三立綜合台(MOD301)」、OTT平台「完全娛樂YouTube」、網路媒體「三立新聞網、Vidol、三立YouTube、台南夏日音樂節臉書」等觀看演唱會直播。

主辦單位說，活動兩天禁止人車進入焰火施放場域及演唱會廣場，管制包括將軍漁港南、北堤；將軍漁港觀景平台及陸域範圍；指定休息碼頭活動非經許可不得停泊。

另外，活動廣場聯外道路管制為22日上午11時至晚上10時、23日上午11時至晚上9時，將軍區南25區道(台61線快速道路至將軍漁港)、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，管制路段視交通狀況實施彈性管制。

焰火施放區周邊管制為22日上午11時至晚上10時、23日上午11時至晚上9時，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向。將軍漁港船舶進出港管制為22日晚上6時至10時、23日下午5時至晚上9時。

交通局活動兩天，除藍10、藍20公車班次，加開佳里站至將軍漁港加班車。手機直撥55688(電話06-2450496)可預約搭乘台灣大車隊計程車往返會場，單趟台南火車站每車950元、台南高鐵站及嘉義火車站每車1300元。

觀旅局表示，自行騎車或開車民眾請將車輛停放會場周邊指定區域（汽車停車1區-4區及機車停車A、B、C區），將彈性安排往馬沙溝及青鯤鯓兩條接駁車服務。

觀旅局代理局長林國華表示，暑假出遊來台南最優惠，包括「平日住宿台南滿6000買1晚送1晚」方案延長至9月30日，還可搭配「台南好康券」、TPASS「大台南公車+台鐵無限搭399」月票及台灣觀巴買1送1。

更多資訊請上「2023臺南夏日音樂節」官網、臉書專頁或撥打（06）6353226洽詢。

「2023臺南夏日音樂節」活動官網www.tainanmusic2023.com

「臺南夏日音樂節」臉書粉絲團facebook.com/tainanmusic

「台南旅遊網」twtainan.net

2923台南將軍吼演唱會周六、日登場，主辦單位提供交通懶人卡。圖 ／台南市政府提供
2923台南將軍吼演唱會周六、日登場，主辦單位提供交通懶人卡。圖 ／台南市政府提供
2023台南將軍吼演唱會周六、日登場，相關交通管制出爐。圖 ／台南市政府提供
2023台南將軍吼演唱會周六、日登場，相關交通管制出爐。圖 ／台南市政府提供

台南 將軍漁港 臺南

延伸閱讀

恣意追尋倒風內海遺跡 台南急水溪堤防自行車道完工

快訊／羅志祥演唱會倒數計時 羅媽身體發炎緊急送醫住院！

百年普濟堂遶境第二個年 桃園大溪大禧將軍拜廟走秀吸睛

工作人員遭時速120公里強力水柱射中身亡 大阪WATERBOMB音樂節中止

相關新聞

照過來！台南將軍吼演唱會周六、日登場 交通管制出爐

邁入第12年的「2023台南夏日音樂節─將軍吼」，22、23日將在將軍漁港搭配焰火秀登場，台南市政府觀旅局今公布交通與場...

台南鹿耳門聖母廟捐米 萬人響應見證宗教力量

萬人響應台南正統鹿耳門聖母廟媽祖誕辰前夕舉辦「媽祖聖誕愛心捐米」活動，募集了38噸新米、7503瓶沙拉油與醬油，今天捐給...

紅線畫太長擠壓停車位...還有車位遭長期占用 畫停車格提高周轉率

嘉義市金山路與玉山路口一帶，大樓居民人數眾多，停車空間一位難求，連垃圾車也沒有暫停路段清運垃圾，今年初交通處在這路口畫設...

嘉南二期稻作缺水停灌休耕 補償措施申請時間出爐

今年曾文水庫、烏山頭水庫蓄水量不佳，嘉南二期稻作第3組到第6組停灌，停灌面積約2.9萬公頃，農委會與經濟部評估水情決定停...

不是只有光電板！蘆竹溝絕美漁村成拍片新寵

台南北門蘆竹溝因太陽光電板種電紛擾聲名大噪，其實偏鄉小漁港景色別具特色，除上檔多時的台視八點檔「美麗人生」，公視明年將推...

台南輕艇訓練基地落成 要成全國性基地...河道淤積是難點

歷經3年規畫興建，斥資1.1億元興建的台南市安南水上運動訓練中心，今天啟用，體育署表示，除了是地方水域訓練基地，也將作為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦