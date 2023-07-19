照過來！台南將軍吼演唱會周六、日登場 交通管制出爐

邁入第12年的「2023台南夏日音樂節─將軍吼」，22、23日將在將軍漁港搭配焰火秀登場，台南市政府觀旅局今公布交通與場地管制措施，邀請遊客當天快樂享受夏夜音樂饗宴。

主辦單位說，周六及周日分別以「將軍狂派對」、「港口流行趴」為主題，兩天都是上午11點起交管。

無法到場者活兩天均可收看電視轉播「MTV頻道、三立國際台(海外)、三立綜合台(MOD301)」、OTT平台「完全娛樂YouTube」、網路媒體「三立新聞網、Vidol、三立YouTube、台南夏日音樂節臉書」等觀看演唱會直播。

主辦單位說，活動兩天禁止人車進入焰火施放場域及演唱會廣場，管制包括將軍漁港南、北堤；將軍漁港觀景平台及陸域範圍；指定休息碼頭活動非經許可不得停泊。

另外，活動廣場聯外道路管制為22日上午11時至晚上10時、23日上午11時至晚上9時，將軍區南25區道(台61線快速道路至將軍漁港)、將軍漁港、馬沙溝濱海遊憩區周邊道路，管制路段視交通狀況實施彈性管制。

焰火施放區周邊管制為22日上午11時至晚上10時、23日上午11時至晚上9時，往海商餐廳方向及往海巡署將軍漁港安檢所方向。將軍漁港船舶進出港管制為22日晚上6時至10時、23日下午5時至晚上9時。

交通局活動兩天，除藍10、藍20公車班次，加開佳里站至將軍漁港加班車。手機直撥55688(電話06-2450496)可預約搭乘台灣大車隊計程車往返會場，單趟台南火車站每車950元、台南高鐵站及嘉義火車站每車1300元。

觀旅局表示，自行騎車或開車民眾請將車輛停放會場周邊指定區域（汽車停車1區-4區及機車停車A、B、C區），將彈性安排往馬沙溝及青鯤鯓兩條接駁車服務。

觀旅局代理局長林國華表示，暑假出遊來台南最優惠，包括「平日住宿台南滿6000買1晚送1晚」方案延長至9月30日，還可搭配「台南好康券」、TPASS「大台南公車+台鐵無限搭399」月票及台灣觀巴買1送1。

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