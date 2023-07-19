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台南鹿耳門聖母廟捐米 萬人響應見證宗教力量

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
萬人響應台南正統鹿耳門聖母廟的「媽祖聖誕愛心捐米」活動，募集了38噸新米、7503瓶沙拉油與醬油，今天捐給區公所，轉贈給全市7500餘個弱勢戶。記者鄭惠仁／攝影
萬人響應台南正統鹿耳門聖母廟的「媽祖聖誕愛心捐米」活動，募集了38噸新米、7503瓶沙拉油與醬油，今天捐給區公所，轉贈給全市7500餘個弱勢戶。記者鄭惠仁／攝影

萬人響應台南正統鹿耳門聖母廟媽祖誕辰前夕舉辦「媽祖聖誕愛心捐米」活動，募集了38噸新米、7503瓶沙拉油與醬油，今天捐給37個區公所，轉贈給全市7500餘個弱勢戶。聖母廟8月20要辦七夕情人節單身聯誼，報名秒殺，發起愛心捐米也是提前達標，信徒稱譽神威顯赫。

鹿耳門聖母廟為發揚媽祖慈悲精神，多年來於媽祖誕辰前夕舉辦「媽祖聖誕 愛心捐米」活動，邀集信眾將媽祖賀壽的心意轉為大愛、幫助弱勢家戶，今年獲得上萬人次參與、金額較往年提前3個月達標，今舉行「匯聚愛心惠民生‧平安米油送暖情」捐贈儀式。

台南市社會局媒合37區的區公所，由廟方將募得款項購買西螺農會當季新米五公斤裝、優質大豆沙拉油、純釀醬油，配送到各區公所，再由公所轉贈給7500餘個弱勢家庭。捐贈儀式場面熱鬧溫馨，除了民政局、社會局、觀旅局、文化局、雲管處、台江處皆派員參加，37區受贈區公所幾乎全員出席，齊向捐獻人表達謝意。

鹿耳門土城聖母廟主任委員王增榮表示，統鹿耳門聖母廟做為信眾愛心匯集的平台，不但會將信徒捐米捐油的金額全數用於行善、做善事，還會再加碼，照顧老人、孩子，設立獎學金幫助更多的人，希望發揮帶頭的作用，讓更多民眾一起行善植福、將溫暖送到社會每個角落。

民政局長姜淋煌感謝聖母廟集結信眾心意共同行善的善舉，他說，今年宗教表揚大會也選定在此舉辦，希望可以結合宮廟的力量，共同為民眾謀福利。

鹿耳門聖母廟表示，即日起，38噸新米、7503瓶沙拉油與醬油，將在1周內配送到各區公所，再由區公所轉贈。接下來的中元普度，聖母廟發起「贊普捐贈」，邀集信眾捐贈普度品，幫助弱勢老人、慈善團體等單位，敬邀各界共同發心、讓社會更圓滿、讓世界更祥和。

媽祖 愛心

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