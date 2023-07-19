快訊

1顆98元「陳耀訓蛋黃酥」再度瞬間搶空 網友泣：10秒就沒了

評／台灣學歷崇拜令人困惑？日本教授比較台日情況

13萬公幼家長荷包有救了！課後照顧擬採定額補助 最快明年2月上路

雲林好野趣 周末邀約民眾「夏日微醺」

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
鼓勵民眾走出戶外，雲林縣政府文化觀光處與YCDC雲林創意設計中心策畫「《雲林好野趣》-2023雲林文創周暨夏日特展」。記者陳雅玲／攝影
鼓勵民眾走出戶外，雲林縣政府文化觀光處與YCDC雲林創意設計中心策畫「《雲林好野趣》-2023雲林文創周暨夏日特展」。記者陳雅玲／攝影

鼓勵民眾走出戶外，雲林縣政府文化觀光處與YCDC雲林創意設計中心策畫「《雲林好野趣》-2023雲林文創周暨夏日特展」，除有5大主題特展，並將於22、23日在文化觀光處一樓迴廊及戶外大草皮區，推出「夏日微醺市集」，邀請知名文創商家，包含特色美食攤位、胖卡、餐車、創意手作，現場安排吹泡泡玩具、網美帳篷、花式調酒秀等活動。

YCDC雲林創意設計中心策劃「《雲林好野趣》─2023雲林文創周暨夏季特展」，以野外露營風格為設計主軸，展區有雲林好野食、雲林野微醺、雲林野文青、雲林野好物及、雲林野有趣等5大主題，搜羅雲林縣內的各家精美商品，有消暑的唯果粒冰棒、露營好帶的古坑咖啡、虎尾糖、露營必備純鈦昶典隨身杯、東勢VDS五彩胡蘿蔔汁、西螺醬油等相關雲林好物。

雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，雲林的鄉村景緻，白天黑夜各有風味，《雲林好野趣》是以夏日微醺、戶外烤肉、放空露營為設計主軸，入夜後的星光熠熠、燒烤的火焰與調飲的分子隨著音樂揮灑，展現雲林快意夜生活。

「《雲林好野趣》-2023雲林文創周暨夏日特展」、「2023雲林文創徵選計畫」活動詳情與報名資訊，請洽YCDC雲林創意設計中心官方網站ycdc.center或臉書/IG搜尋「雲林創意設計中心」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

鼓勵民眾走出戶外，雲林縣政府文化觀光處與YCDC雲林創意設計中心策畫「《雲林好野趣》-2023雲林文創周暨夏日特展」。記者陳雅玲／攝影
鼓勵民眾走出戶外，雲林縣政府文化觀光處與YCDC雲林創意設計中心策畫「《雲林好野趣》-2023雲林文創周暨夏日特展」。記者陳雅玲／攝影
鼓勵民眾走出戶外，雲林縣政府文化觀光處與YCDC雲林創意設計中心策畫「《雲林好野趣》-2023雲林文創周暨夏日特展」。記者陳雅玲／攝影
鼓勵民眾走出戶外，雲林縣政府文化觀光處與YCDC雲林創意設計中心策畫「《雲林好野趣》-2023雲林文創周暨夏日特展」。記者陳雅玲／攝影

雲林

延伸閱讀

拉攏「韓粉」？郭台銘今訪北農頻頻稱讚韓國瑜

雲林砸車窗慣竊出沒已兩鄉鎮受害 警速逮1嫌

文化部補助逾2億元 雲林斗六180年最老古廟可望修復

雲林6處科技執法取締不禮讓行人 光這路口就達5千多件

相關新聞

左鎮民生橋大雨就淹 蓋新橋動土

台南左鎮區南171線市道的民生橋為內庄里、岡林里對外聯絡要道，往北能接台20乙線，往南去關廟、龍崎的遊客也會行經，不過橋...

紅線畫太長擠壓停車位...還有車位遭長期占用 畫停車格提高周轉率

嘉義市金山路與玉山路口一帶，大樓居民人數眾多，停車空間一位難求，連垃圾車也沒有暫停路段清運垃圾，今年初交通處在這路口畫設...

嘉南二期稻作缺水停灌休耕 補償措施申請時間出爐

今年曾文水庫、烏山頭水庫蓄水量不佳，嘉南二期稻作第3組到第6組停灌，停灌面積約2.9萬公頃，農委會與經濟部評估水情決定停...

不是只有光電板！蘆竹溝絕美漁村成拍片新寵

台南北門蘆竹溝因太陽光電板種電紛擾聲名大噪，其實偏鄉小漁港景色別具特色，除上檔多時的台視八點檔「美麗人生」，公視明年將推...

台南輕艇訓練基地落成 要成全國性基地...河道淤積是難點

歷經3年規畫興建，斥資1.1億元興建的台南市安南水上運動訓練中心，今天啟用，體育署表示，除了是地方水域訓練基地，也將作為...

台西「超級阿嬤」年過8旬如老街吉祥物 遊客爭搶「似顏繪」爆紅

雲林台西高齡素人畫家許涼，年過8旬才圓夢，被封是熱血的「超級阿嬤」；生在傳統大家庭、10多歲就必須工作幫忙家計的年代，加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦