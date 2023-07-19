雲林好野趣 周末邀約民眾「夏日微醺」

鼓勵民眾走出戶外，雲林縣政府文化觀光處與YCDC雲林創意設計中心策畫「《雲林好野趣》-2023雲林文創周暨夏日特展」，除有5大主題特展，並將於22、23日在文化觀光處一樓迴廊及戶外大草皮區，推出「夏日微醺市集」，邀請知名文創商家，包含特色美食攤位、胖卡、餐車、創意手作，現場安排吹泡泡玩具、網美帳篷、花式調酒秀等活動。

YCDC雲林創意設計中心策劃「《雲林好野趣》─2023雲林文創周暨夏季特展」，以野外露營風格為設計主軸，展區有雲林好野食、雲林野微醺、雲林野文青、雲林野好物及、雲林野有趣等5大主題，搜羅雲林縣內的各家精美商品，有消暑的唯果粒冰棒、露營好帶的古坑咖啡、虎尾糖、露營必備純鈦昶典隨身杯、東勢VDS五彩胡蘿蔔汁、西螺醬油等相關雲林好物。

雲林縣文化觀光處長陳璧君表示，雲林的鄉村景緻，白天黑夜各有風味，《雲林好野趣》是以夏日微醺、戶外烤肉、放空露營為設計主軸，入夜後的星光熠熠、燒烤的火焰與調飲的分子隨著音樂揮灑，展現雲林快意夜生活。

「《雲林好野趣》-2023雲林文創周暨夏日特展」、「2023雲林文創徵選計畫」活動詳情與報名資訊，請洽YCDC雲林創意設計中心官方網站ycdc.center或臉書/IG搜尋「雲林創意設計中心」。

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