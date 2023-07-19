紅線畫太長擠壓停車位...還有車位遭長期占用 畫停車格提高周轉率

嘉義市金山路與玉山路口一帶，大樓居民人數眾多，停車空間一位難求，連垃圾車也沒有暫停路段清運垃圾，今年初交通處在這路口畫設約20公尺紅線方便垃圾車清運，但被居民反應擠壓到停車位，尤其有車主長期霸占路邊停車，因而向議員陳情；日前議員蔡文旭與相關單位、居民會勘後，決定畫設停車格，加強停車管理。

金山路與玉山路口沒有畫設停車格，居民將車停放路邊，停車空間常被民眾占據，長期以來垃圾車只能暫停在店家門口清運垃圾，但並非長久之計，今年初市府交通處在這路口畫設長約20公尺紅線讓垃圾車能暫停協助居民清運垃圾。

垃圾清運問題解決了，有民眾臨停在紅線上遭拖吊，很是委屈，於是向議員蔡文旭陳情。

賴姓市民表示，現場紅線很長，超過10米，非紅線區車輛又隨意穿插停放，多數車輛屬於長期占用，希望市府主管單位能夠重視並加以改善。

日前蔡文旭與交通處停管科、西平里長洪麗雪及陳情鄉親、居民等到現場會勘。

交通處停管科表示，考慮到垃圾車、資源回收車及市民停放空間，因此畫得比較長，是安全考量，紅線長度不變，以後畫設停車格加強管理。