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嘉南二期稻作缺水停灌休耕 補償措施申請時間出爐

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
嘉南二期稻作因缺水停灌休耕，農水署長蔡昇甫說，補償措施從8月3日開始申請。記者莊曜聰／攝影
嘉南二期稻作因缺水停灌休耕，農水署長蔡昇甫說，補償措施從8月3日開始申請。記者莊曜聰／攝影

今年曾文水庫、烏山頭水庫蓄水量不佳，嘉南二期稻作第3組到第6組停灌，停灌面積約2.9萬公頃，農委會與經濟部評估水情決定停灌，補償措施出爐，農民關心申請日期，農田水利署署長蔡昇甫也給出答案，他今天巡視南市農水路改善情形時說，全面節水停灌補償受理期間從8月3日起到8月27日止，請把握時間申請。

蔡昇甫說，政府已做好準備，協助農民與稻米產業度過難關，台南市長黃偉哲指出，二期作3到6組所需水量約2.7億噸，算上曾文、烏山頭水庫及民生用水的南化水庫，也只有1.8億噸，就算全部用來灌溉都不夠。

近年水情不佳，農水署嘉南管理處嘉義、台南灌區在110年、112年一期作停灌休耕，台南區111年一期作則是大區輪作獎勵稻農休耕，有農民已經是連續3年一期作休耕，112二期作第3組到第6組這次再因缺水停灌。

農業局指出，補償採實質申請制，公告停灌區域不種稻作，種植符合「綠色環境給付計畫」的綠肥、景觀或各項獎勵作物，每公頃補助9.6萬元，辦理翻耕或種植非轉作作物，每公頃補助8.5萬元，農民可就近到嘉南管理處工作站申請。

嘉南二期稻作因缺水停灌休耕，補償措施確定從8月3日開始申請。記者莊曜聰／攝影
嘉南二期稻作因缺水停灌休耕，補償措施確定從8月3日開始申請。記者莊曜聰／攝影

烏山頭水庫 農民

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