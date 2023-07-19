罕見竹種「開花不枯、出青不苦」 台南百竹園顛覆認知

台南龍崎區有特殊的沙質土壤，竹子生長得格外茂密，也因此有「采竹之鄉」的美稱。而在區公所斜對面有處「百竹園」，由台南市竹會理事長張永旺開設。園區超過200樣竹種。張永旺表示園區內主要以台灣不常見、特別的物種作為主要對象，收集、培育都很難做到。目前張永旺正對這些竹種特性進行研究，盼能讓這些外國嬌客們本土化，產生截然不同的應用。

張永旺表示，全世界竹子種類有1700種，樣態相當豐富，遠遠超過想像。不過在台灣常見的只有近20種，為能夠更了解竹種的多樣特性。他特別向園藝店、竹子收藏家請益，好不容易蒐集了超過200種的竹子種植在1公頃的園地。

百竹園中除了有台灣常見綠竹、麻竹、刺竹等6大種類。張永旺主要蒐集的種類以罕見、有特色、具研究價值為主。有生長在寒冷地帶的枴杖竹、適合高溫且潮濕環境的印度巨竹，讓人意想不到的是，還有像藤蔓般的藤紫竹，相當多樣。

張永旺說，園區內更有幾樣特別的品種。如黃金麗竹，是竹子種類中少見開花後，還不會枯死；坊間也常說「出青反苦」，但園區中的甜龍竹卻不受影響，這兩種顛覆一般大眾對於竹子的認知。

除了罕見的竹種外，張永旺的百竹園更擔任起研究的工作。他說，很多品種可能因為地質、海拔的關係，改變了原有竹種的特性。如桂竹原本竹體應該非常堅硬，不過種植在此，韌性就變得更好，容易彎曲。