台南輕艇訓練基地落成 要成全國性基地...河道淤積是難點

歷經3年規畫興建，斥資1.1億元興建的台南市安南水上運動訓練中心，今天啟用，體育署表示，除了是地方水域訓練基地，也將作為全國輕艇訓練基地。選手擔心退潮時嘉南大圳水道因淤積，水太淺會碰船底，議員建議盡早疏濬。體育局表示，近期會開協調會，希望能有進展。

台南市體育局表示，市長黃偉哲帶領市府團隊積極向中央爭取興建安南水上運動訓練中心，中央補助7690萬元，加上市府自籌3310萬元，花了3年打造，設施有輕艇划船艇庫、體能訓練室、盪槳池、浮動碼頭及浴廁等，提供專業水域運動訓練。全白流線型建築外觀，搭配水上浮動碼頭設置，不僅美輪美奐，更獲得綠建築鑽石級標章。

體育局長陳良乾說，輕艇為南市體育賽事奪牌重點項目，如全運會創下4連霸金牌紀錄的劉妍廷、全大運2連霸金牌的林佳旻等選手，都是台南市培育的奪牌好手。水上運動訓練中心啟用後，將繼續培育更多好手，也為台灣水上運動挹注新能量，同時作為各國好手移地訓練及交流的場地。

體育局指出，我國於2002年投入輕艇國際賽事，從2005年澳門東亞運至2021年東京奧運，已累積獲得25面獎牌，顯示台灣的輕艇競技已展現實力，有了水上運動訓練中心，成績可望更上層樓。

不過，嘉南大圳下游數十年沒疏濬，淤積嚴重，每到大退潮，外側水道水深僅約50公分，中間水道約僅130公分深，選手、教練都希望能疏濬。市議員穎艾達利建議差標尺，讓選手知道水高，以及請市府盡快和水利署第六河川局協商，規畫疏濬事宜。市長黃偉哲表示，若只是部分疏濬，效果不大，應全面性疏濬，需再作規畫。體育局表示，近期市府會召開協商，與第六河川局討論疏濬事宜，希望能有進展。