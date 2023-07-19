公車候車約達1小時 台南地院爭設YouBike上路了

台南地院位在安平五期重劃區，現僅有從台南火車站出發的台南市14路公車於途中停靠地院，惟每車次班距約40分鐘至1小時的候車時間，對洽公民眾及上班員工很不方便，院方建請台南市府YouBike 公共自行車租賃站，經交通局評估勘測後，終於設置完成，並開放使用。

台南地院指出，為改善並便利民眾洽公及員工上班的交通，並響應台南市府低碳政策，建請台南市府交通局在地院東側健康二街16號西側設置YouBike 公共自行車租賃站，經現地實際評估勘測後，終於7月中在該處設置可供20柱YouBike租借停放的新公共自行車站點。

日後民眾可透過電子票證如一卡通、悠遊卡或使用手機掃碼租借車輛，從公車較常停靠的台南市政府永華市政中心往來地院，填補民眾來院交通的最後一哩路。

台南地院位處台南西南角的安平五期重劃區，距離台南火車站、台南市區，甚至同處安平區的台南市政府永華市政中心，均尚有一段距離。現僅有從台南火車站出發的台南市14路公車於途中停靠地院，惟每車次班距約耗費民眾40分鐘至1小時的候車時間，對欲搭乘公共交通工具至地院洽公的民眾及上班員工而言，很不方便。