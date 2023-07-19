聽新聞
test
0:00 / 0:00
公車候車約達1小時 台南地院爭設YouBike上路了
台南地院位在安平五期重劃區，現僅有從台南火車站出發的台南市14路公車於途中停靠地院，惟每車次班距約40分鐘至1小時的候車時間，對洽公民眾及上班員工很不方便，院方建請台南市府YouBike 公共自行車租賃站，經交通局評估勘測後，終於設置完成，並開放使用。
台南地院指出，為改善並便利民眾洽公及員工上班的交通，並響應台南市府低碳政策，建請台南市府交通局在地院東側健康二街16號西側設置YouBike 公共自行車租賃站，經現地實際評估勘測後，終於7月中在該處設置可供20柱YouBike租借停放的新公共自行車站點。
日後民眾可透過電子票證如一卡通、悠遊卡或使用手機掃碼租借車輛，從公車較常停靠的台南市政府永華市政中心往來地院，填補民眾來院交通的最後一哩路。
台南地院位處台南西南角的安平五期重劃區，距離台南火車站、台南市區，甚至同處安平區的台南市政府永華市政中心，均尚有一段距離。現僅有從台南火車站出發的台南市14路公車於途中停靠地院，惟每車次班距約耗費民眾40分鐘至1小時的候車時間，對欲搭乘公共交通工具至地院洽公的民眾及上班員工而言，很不方便。
如今YouBike公共自行車租賃站已設置完成，距永華夜市、漁光島、林默娘公園、安平運河、安平老街均很近，假日時周圍停車便利，轉乘YouBike來場低碳小旅行，暢遊安平區各大景點，也是不錯的選擇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言