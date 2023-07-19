快訊

1顆98元「陳耀訓蛋黃酥」再度瞬間搶空 網友泣：10秒就沒了

評／台灣學歷崇拜令人困惑？日本教授比較台日情況

13萬公幼家長荷包有救了！課後照顧擬採定額補助 最快明年2月上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公車候車約達1小時 台南地院爭設YouBike上路了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
台南市府交通局經現地評估勘測 後，終於7月中在該處設置可供20柱YouBike租借停放的新公共自行車站點。圖／讀者提供
台南市府交通局經現地評估勘測 後，終於7月中在該處設置可供20柱YouBike租借停放的新公共自行車站點。圖／讀者提供

台南地院位在安平五期重劃區，現僅有從台南火車站出發的台南市14路公車於途中停靠地院，惟每車次班距約40分鐘至1小時的候車時間，對洽公民眾及上班員工很不方便，院方建請台南市府YouBike 公共自行車租賃站，經交通局評估勘測後，終於設置完成，並開放使用。

台南地院指出，為改善並便利民眾洽公及員工上班的交通，並響應台南市府低碳政策，建請台南市府交通局在地院東側健康二街16號西側設置YouBike 公共自行車租賃站，經現地實際評估勘測後，終於7月中在該處設置可供20柱YouBike租借停放的新公共自行車站點。

日後民眾可透過電子票證如一卡通、悠遊卡或使用手機掃碼租借車輛，從公車較常停靠的台南市政府永華市政中心往來地院，填補民眾來院交通的最後一哩路。

台南地院位處台南西南角的安平五期重劃區，距離台南火車站、台南市區，甚至同處安平區的台南市政府永華市政中心，均尚有一段距離。現僅有從台南火車站出發的台南市14路公車於途中停靠地院，惟每車次班距約耗費民眾40分鐘至1小時的候車時間，對欲搭乘公共交通工具至地院洽公的民眾及上班員工而言，很不方便。

如今YouBike公共自行車租賃站已設置完成，距永華夜市、漁光島、林默娘公園、安平運河、安平老街均很近，假日時周圍停車便利，轉乘YouBike來場低碳小旅行，暢遊安平區各大景點，也是不錯的選擇。

台南地院為改善並便利民眾洽公及員工上班的交通，建請台南市府交通局在地院東側健康二街16號西側設置YouBike 公共自行車租賃站，已正式上路。圖／讀者提供
台南地院為改善並便利民眾洽公及員工上班的交通，建請台南市府交通局在地院東側健康二街16號西側設置YouBike 公共自行車租賃站，已正式上路。圖／讀者提供

台南 YouBike 自行車

延伸閱讀

YouBike遭偷報警僅算「遺失物」 承租人被求償批微笑單車鴨霸

歡慶突破百站！新竹市租借騎YouBike抽Switch健身組

北市徵里民小幫手調度YouBike 議員質疑治標不治本

YouBike台北里民小幫手 7月21日工作夥伴大募集

相關新聞

左鎮民生橋大雨就淹 蓋新橋動土

台南左鎮區南171線市道的民生橋為內庄里、岡林里對外聯絡要道，往北能接台20乙線，往南去關廟、龍崎的遊客也會行經，不過橋...

紅線畫太長擠壓停車位...還有車位遭長期占用 畫停車格提高周轉率

嘉義市金山路與玉山路口一帶，大樓居民人數眾多，停車空間一位難求，連垃圾車也沒有暫停路段清運垃圾，今年初交通處在這路口畫設...

嘉南二期稻作缺水停灌休耕 補償措施申請時間出爐

今年曾文水庫、烏山頭水庫蓄水量不佳，嘉南二期稻作第3組到第6組停灌，停灌面積約2.9萬公頃，農委會與經濟部評估水情決定停...

不是只有光電板！蘆竹溝絕美漁村成拍片新寵

台南北門蘆竹溝因太陽光電板種電紛擾聲名大噪，其實偏鄉小漁港景色別具特色，除上檔多時的台視八點檔「美麗人生」，公視明年將推...

台南輕艇訓練基地落成 要成全國性基地...河道淤積是難點

歷經3年規畫興建，斥資1.1億元興建的台南市安南水上運動訓練中心，今天啟用，體育署表示，除了是地方水域訓練基地，也將作為...

台西「超級阿嬤」年過8旬如老街吉祥物 遊客爭搶「似顏繪」爆紅

雲林台西高齡素人畫家許涼，年過8旬才圓夢，被封是熱血的「超級阿嬤」；生在傳統大家庭、10多歲就必須工作幫忙家計的年代，加...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦