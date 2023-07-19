通報登革熱有獎金拿！嘉市祭出獎勵金500元

近期本土登革熱疫情快速上升，為盡早發現病例，嘉義市政府鼓勵市民，自登革熱國內外高風險地區旅遊（東南亞、中南美或台南、高雄、屏東、雲林等），返家後2周內如出現登革熱疑似症狀，到市區15家醫療院所快速篩檢就醫，即日起經疾管署檢驗確診並配合衛生局完成防疫作為，其主動通報的醫療院所及確診民眾都可獲得500元禮劵。

市衛生局表示，目前嘉義市尚未傳出登革熱病例，但仍要小心防範，祭出通報獎金，希望民眾加強防疫觀念。

市衛生局長廖育瑋表示，目前嘉義市有15家醫療院所提供NS1快速篩檢服務，包括4家醫院、9家基層診所及東、西區衛生所，民眾到過國內外高風險地區旅遊，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應盡速至醫療院所就醫，並主動告知活動史，接受登革熱NS1快篩試劑輔助診斷與通報，及早提供感染個案適當醫療處置，避免重症及死亡的發生。

廖育瑋提醒，流感或新冠肺炎也常有發燒症狀，易與登革熱混淆，但登革熱除發燒外，可能有其他頭痛、出疹、肌肉關節痠痛等症狀，少有咳嗽、鼻塞、流鼻水等呼吸道症狀。目前國內登革熱病例以第一型為主，惟日前已出現第二型登革熱本土個案，若感染不同型別登革熱病毒，恐增加重症風險。另外，登革熱患者服用退燒止痛藥時，避免阿斯匹靈等非類固醇消炎止痛藥，服用這些藥容易引發出血，呼籲民眾若發現有疑似登革熱症狀勿自行服用成藥，應盡速就醫。

衛生局除透過每日巡檢各里，進行地毯式孳清及衛教外，市府各局、處對於轄管髒亂空屋空地、菜園、市場攤集場、果菜市場、公園綠地、工地、學校等風險場域，也加強清除孳生源及積水容器。