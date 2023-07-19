快訊

50年前陽春麵2元、冰棒1元！網友淚「只有薪水不漲」 分享5招高效存錢術

遭控「趁機性侵」女實習生 攝影師周宜賢喊「嚇傻了，指控太恐怖」

iPhone和iPad也有「中暑危機」！蘋果官方示警「5症狀」裝置恐已過熱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市暑假有好康！棒賽網路投票抽大獎 大飯店餐券等你拿

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市首創2023劍獅盃棒球賽預測總冠軍網路票選活動，還可以抽大獎。圖／南市安平區公所提供
台南市首創2023劍獅盃棒球賽預測總冠軍網路票選活動，還可以抽大獎。圖／南市安平區公所提供

台南市2023劍獅盃棒球賽即將開打，安平區公所舉辦網路票選活動，邀請民眾跟著賽程，預測一系列的賽事勝負，並為喜歡的隊伍加油，還有超多好禮等你來抽！

劍獅盃棒球賽由安平區公所與台南市慢速壘球協會共同舉辦，比賽將於8月11日至8月13日在安平文中66A.B棒球場、文小45棒球場、海事棒球場開打。

本屆賽事首次採線上投票方式辦理預測總冠軍，共有來自全國的18支隊伍參賽，投票預測少棒組及青少棒組的冠軍，票選活動自7月24日起至8月10日止，有關各組球隊詳細的介紹及抽獎辦法將列於「安平劍獅盃」粉絲團。

投票網址https://forms.gle/mV8s2kXwZmttEs767（7月24日起開放表單填寫），凡預測成功即獲得抽獎資格，安平區公所歡迎喜愛棒球，熱愛棒球，沒有棒球就吃不下飯，就睡不著覺，甚至就會活不下去的棒球痴、棒球狂，一起參與投票。

投票 台南 粉絲

延伸閱讀

南科新貴人口大量進駐 南市安南區和順轉運站趕工招商

暑假熊出沒請注意！ISUZU台北合眾汽車「用愛護黑熊」全台巡迴開跑

科學168博覽會閉幕「5天逾7萬人」 嘉市暑假購物節助威人潮滾滾

轉圜關鍵！南市副市長急電李銘輝 「政大書局是台南的書店」

相關新聞

左鎮民生橋大雨就淹 蓋新橋動土

台南左鎮區南171線市道的民生橋為內庄里、岡林里對外聯絡要道，往北能接台20乙線，往南去關廟、龍崎的遊客也會行經，不過橋...

南市暑假有好康！棒賽網路投票抽大獎 大飯店餐券等你拿

台南市2023劍獅盃棒球賽即將開打，安平區公所舉辦網路票選活動，邀請民眾跟著賽程，預測一系列的賽事勝負，並為喜歡的隊伍加...

南科新貴人口大量進駐 南市安南區和順轉運站趕工招商

台南市安南區因南科帶動下，年輕家庭人口大量增加，但交通及生活機能不佳，市府雖耗資1.2億元在台灣歷史博物館對面打造的和順...

台南普濟殿完成門神修復 彩繪大師潘麗水筆下風華再現

台南普濟殿門神由已故國寶級知名廟宇畫師潘麗水於1978年繪製，經百廟門企劃（Saving Door Gods Progr...

口湖牽水(車藏)復辦 張麗善宣傳

國家重要民俗雲林「口湖牽水(車藏)」24日起連辦兩天，縣長張麗善昨天到金湖萬善爺廟，糊製水(車藏)並挑百年飯擔、放水燈來宣傳；另...

南市和順轉運站 地方盼納生活機能

台南安南區因南科人口大幅成長，尤其年輕家庭，但交通及生活機能不佳，市府耗資1.2億元在台灣歷史博物館對面打造的和順轉運站...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦