南市暑假有好康！棒賽網路投票抽大獎 大飯店餐券等你拿

台南市2023劍獅盃棒球賽即將開打，安平區公所舉辦網路票選活動，邀請民眾跟著賽程，預測一系列的賽事勝負，並為喜歡的隊伍加油，還有超多好禮等你來抽！

劍獅盃棒球賽由安平區公所與台南市慢速壘球協會共同舉辦，比賽將於8月11日至8月13日在安平文中66A.B棒球場、文小45棒球場、海事棒球場開打。

本屆賽事首次採線上投票方式辦理預測總冠軍，共有來自全國的18支隊伍參賽，投票預測少棒組及青少棒組的冠軍，票選活動自7月24日起至8月10日止，有關各組球隊詳細的介紹及抽獎辦法將列於「安平劍獅盃」粉絲團。

投票網址https://forms.gle/mV8s2kXwZmttEs767（7月24日起開放表單填寫），凡預測成功即獲得抽獎資格，安平區公所歡迎喜愛棒球，熱愛棒球，沒有棒球就吃不下飯，就睡不著覺，甚至就會活不下去的棒球痴、棒球狂，一起參與投票。