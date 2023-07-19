南科新貴人口大量進駐 南市安南區和順轉運站趕工招商

台南市安南區因南科帶動下，年輕家庭人口大量增加，但交通及生活機能不佳，市府雖耗資1.2億元在台灣歷史博物館對面打造的和順轉運站，提供市區公車轉乘接駁，原預計今年第1季可完工，卻缺工延宕近半年，議員關切進度，因轉運站除公共運輸，也是融合購物、休閒等機能，提供新興區更好的交通及生活機能，市府交通局指出，轉運站正進行外牆裝修工程預計8月完工。

交通局表示，安南區發展迅速，和順轉運站除了正對台灣歷史博物館、亞太棒球訓練中心，周邊還有安南醫院、台江文化中心、鹽行、安順、和順等住宅區的中心位置，將打造為安南區市區公車中心。未來可提供幹線、市區公車轉乘接駁，也可配合棒球訓練、賽事需求，提供賽季期間轉乘接駁服務，並保留未來先進運輸系統銜接彈性。

當地議員蔡麗青表示，地方很關心和順轉運站興建進度，因位在安順、和順等住宅區的中心位置，很多是南科工程師高科技人才進駐，多來年輕夫妻及孩子多，但當地生活機能及休閒娛樂缺乏，跟不上人口成長進度，轉運站地理位置優越，招商應該會很成功，地方相當期待，不只是轉運站及公車中心，更能帶動商圈發展，未來假日多舉辦活動，提供親子休閒去處。

交通局指出，和順轉運站2021年動工，將興建地上3層建築，導入永續綠建築設計，規畫12席大客車乘車月台、汽車38席及機車78席停車格位，站內也打造商業空間，目前進度97%，完工將採OT模式委外營運，除引進商家，也會要求裝設太陽能光電及電動車充電設備，打造綠能的公共交通場域。